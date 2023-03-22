ساوثجيت: أتمنى أن تمر مباراة إيطاليا وإنجلترا دون أي مشاكل

تمنى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن تمر مباراة فريقه أمام إيطاليا في تصفيات يورو 2024 دون وقوع أي مشاكل خاصة بالجماهير.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد إيطاليا غدا الخميس، وتقام المباراة في ملعب دييجو أرماندو مارادونا الخاص بفريق نابولي.

وقال ساوثجيت في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبيندنت": "أعتقد أن الجميع يريد تجربة القدوم إلى نابولي وأنا شخصيا متحمس للعب في مدينة تحب كرة القدم ولها تاريخ عظيم".

وأضاف "لم أزر نابولي من قبل وتاريخ كرة القدم هنا غني حقا، أتذكر مارادونا عندما فازوا بالدوري لذلك أنا متحمس".

وأكمل "نطلب دائما من جمهور إنجلترا أن يحترموا الثقافة المحلية ونأمل أن تمر المباراة الأيام المقبلة دون أي مشاكل".

وأتم تصريحاته "فريق المدينة يمر حاليا بفترة ممتازة وسيفوز بالدوري الإيطالي وحصل على قرعة جيدة في دوري أبطال أوروبا".

ووقعت اشتباكات في الأسبوع الماضي بين جمهور نابولي وأنصار فرانكفورت الألماني خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويقع إنجلترا وإيطاليا في المجموعة الثالثة بجانب كل من أوكرانيا ومقدونيا الشمالية ومالطة.