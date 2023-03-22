جمال علام: متفائل بجيل المنتخب الأولمبي الحالي

يثق جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في قدرات الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي.

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال علام في تصريحات نقلها حساب اتحاد الكرة عبر فيسبوك: "الفوز خطوة مهمة نحو بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. أطالب الجميع بالحفاظ على حالة التركيز وتأكيد الحسم فى زامبيا".

وأضاف علام "اتحاد الكرة مدعوما من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لا يدخر جهدا من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية لكل المنتخبات. أنا متفائل بجيل المنتخب الأولمبي الحالي".

وسيلتقي منتخب مصر رفقة زامبيا مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا لحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أنهى في وقت سابق إجراءات سفر المنتخب الأوليمبي المصري إلى الأراضي الزامبية على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة الإياب.