سبورت: تشيلسي يستهدف نجما مغربيا جديدا

يستهدف تشيلسي التعاقد مع لاعب دولي مغربي جديد إلى جانب حكيم زياش.

ويخطط تشيلسي بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية التعاقد مع عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة المعار لصفوف أوساسونا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي يضع الزلزولي ضمن اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة البلوز تثق في قدرة الزلزولي على النجاح والتأقلم سريعا في الدوري الإنجليزي حال إتمام التعاقد معه.

الزلزولي قاد أوساسونا للفوز على ضيفه أتليتك بلباو بهدف وحيد في ملعب السادار، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجّل عبد الصمد الزلزولي هدف المباراة الوحيد مع بداية الشوط الثاني.

وحقق أوساسونا الأفضلية قبل مباراة الإياب في ملعب سان ماميس يوم 4 أبريل المقبل.

منصة ريليفو الإسبانية، كشفت في وقت سابق أن نوتنجهام فورست مهتم بضم الدولي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن اللاعب يفضل العودة لصفوف برشلونة وسيناقش مستقبله مع الفريق الكتالوني في يونيو المقبل قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأشار إلى أن أوساسونا أيضا يرغب في استمرار الزلزولي ضمن صفوفه ولكن عدم وجود بند بأحقية الشراء يجعل مهمة الفريق صعبة في الاحتفاظ بخدماته.

ويرتبط الزلزولي بعقد مع برشلونة مستمر لمدة 3 سنوات مقبلة، وسيبحث متصدر ترتيب الدوري الإسباني عن أقصى استفادة مادية ممكنة للتخلي عن خدمات الشاب المغربي.

صاحب الـ 21 شارك مع أوساسونا في 23 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل 3 اهداف وصنع هدفين.

الزلزولي خاض بقميص برشلونة الموسم الماضي 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وعلى المستوى الدولي لعب الزلزولي 5 مباريات بقميص المنتخب المغربي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.