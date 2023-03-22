كرة سلة - هودج: رحلت عن الأهلي لتأخر راتبي ولأني افتقدت عائلتي

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

والتر هودج - فريق الأهلي كرة سلة

كشف والتر هودج أسباب رحيله عن الأهلي وانضمامه إلى كابيتانيس دي أريسيبو البورتوريكي بشكلٍ مفاجئ.

وكان الأهلي قد كشف لـ FilGoal.com عن فسخ هودج لعقده بشكلٍ مفاجئ الأسبوع الماضي.

وقال هودج في تصريحات لصحيفة "الفوسيرو" في بلاده: "هناك عوامل عديدة ساهمت في رحيلي (عن الأهلي)، كان هناك مشاكل في الراتب وقد سنحت لي فرصة الرحيل بعد تأخر الراتب لعدة أيام".

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وشدد هودج: "اتخذت قرار الرحيل وجئت هنا".

وتابع: "الرحيل كان قراري، قضيت 6 أشهر في الخارج وحانت لحظة العودة، أردت رؤية أطفالي وحضور أعياد ميلادهم والاستمتاع بهذه المرحلة".

وأتم: "حضرت للتو وأريد أن يتأقلم جسدي أولا، هناك فارق توقيت 6 ساعات، لست في عجلة من أمري، أود أن ألعب المباراة المقبلة، لكني لا أعلم إن كان ذلك سيحدث حتى الآن".

وانضم هودج لنادي كابيتانيس دي أرسيبيو الذي بدأ فيه مسيرته عام 2009.

هودج (36 عامًا) سبق له أيضًا اللعب في الزمالك موسم 2021\2022، وقاده للتتويج ببطولة إفريقيا والدوري المصري.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com عقب رحيل هودج: فوجئنا بفسخ والتر هودج لتعاقده معنا رغم التزامنا معه بكل بنود العقد ونصوصه".

وأضاف "جميع مستحقات هودج تم سدادها بالفعل، بجانب أنه يتلقى معاملة مميزة بما يتوافق مع المعروف عن النادي الأهلي".

وأوضح المصدر "هودج تحجج بظروف عائلية تمنعه من الاستمرار في مصر وتجبره على المغادرة في أسرع وقت ممكن، وهي حاجة أبنائه إليه في بورتوريكو".

وتابع "النادي يراجع الآن الإجراءات التي تم من خلالها فسخ التعاقد. قواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة تمنح للاعب حق فسخ التعاقد بمبررات معينة خصوصا حين يكون أجنبيا خارج بلده".

وواصل "ومع ذلك سيرى الأهلي الإجراءات الممكنة إن ثبت وجود أي تلاعب من جانب اللاعب".

واختتم "الأهلي لن يتأثر وسيحاول التعامل مع الوضع ليعالج غياب هودج في الفترة المقبلة، ومعالجة الموقف هي الأولوية القصوى".

وتعاقد الأهلي مع الأمريكي مايكل طومسون لنهاية الموسم لتعويض رحيل هودج.

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