فيراتي: اللعب في إيطاليا؟ سنرى في المستقبل

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 21:25

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي

رد ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان على إمكانية عودته للعب في إيطاليا مجددا.

ولم يخض فيراتي أي مباراة من قبل في الدوري الإيطالي إذ انضم للعملاق الفرنسي قادما من بيسكارا في الدرجة الثانية حينها عام 2012.

وقال فيراتي في تصريحات للصحفيين: "أود اللعب والفوز، وليس دائما الأمر متاحا، أريد حقا النضج واللعب لفترة أطول والفوز".

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وأضاف "هل سأعود للعب لإيطاليا؟ سنرى في المستقبل".

وأكمل "منتخب إيطاليا ونسير بشكل جيد بصرف النظر عن كأس العالم، كرة القدم الأوروبية صعبة في التأهل، رحلتنا مع المدرب مهمة، الآن علينا السير نحو خطوة جديدة، علينا الآن تحقيق نتائج عظيمة ونحن مستعدون".

وأتم عن ضم سيموني بافوندي مهاجم أودينيزي البالغ 17 عاما للمنتخب قائلا: "أحبه كثيرا، هو لاعب يعرف كرة القدم حتى لو لم يلعب كثيرا لفريق، لديه جودة كبيرة، أعرف لكن بالقرب منه يصبح الأمر مثيرا، إذا استمر سيصل لمكانة كبيرة".

ويستعد منتخب إيطاليا للدفاع عن لقبه الأوروبي بمواجهتي إنجلترا ومالطا في تصفيات يورو 2024.

وارتدى فيراتي قميص العملاق الباريسي في 408 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وتوج خلالها بـ 29 لقبا.

ومع منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 وسجل 3 أهداف دولية في 51 مباراة.

ماركو فيراتي إيطاليا باريس سان جيرمان
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