بركات: المنتخب الأولمبي يمتلك جيلا واعدا.. ومهمتنا في زامبيا ليست سهلة

شدد محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الأولمبي على أهمية الفوز على زامبيا.

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال بركات عقب المباراة: "لعبنا مباراة جيدة فى مجملها وحققنا الهدف منها فى القاهرة وهو الفوز دون استقبال أي أهداف".

وواصل "أبارك للجهاز الفنى واللاعبين وجميع أفراد منظومة المنتخب الأولمبي وننتظر تأكيد الحسم والتأهل فى زامبيا. نمتلك جيلا واعدا تم تكوينه فى فترة وجيزة ومع ذلك يقدم عروضا راقية ورائعة ويتطور سريعا".

وأضاف بركات "كان من الممكن مضاعفة النتيجة ولكننا أهدرنا فرصا عديدة. بشكل عام لاعبونا كانوا عند حسن الظن بهم وقدموا مباراة طيبة".

واختتم "التأهل لم يحسم بعد وتنتظرنا مهمة صعبة فى زامبيا لأن مباراة العودة بمثابة الشوط الثاني للجولة الحاسمة. لدينا طموح كبير فى تجاوز زامبيا والتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية ومواصلة المسيرة نحو الحلم الأولمبياد الذى ينتظر هذا الجيل".

وسيلتقي منتخب مصر رفقة زامبيا مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا لحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

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