عبد الرحمن عاطف: هذا ما قاله صلاح للاعبي المنتخب الأولمبي

شدد عبد الرحمن عاطف مهاجم منتخب مصر الأولمبي على أن الفراعنة يلعبون كل المباريات من أجل تحقيق الفوز، مؤكدا على أن محمد صلاح دعم اللاعبين بقوة قبل مواجهة زامبيا.

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال عاطف عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "نفعل كل ما لدينا في المباريات من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "محمد صلاح طالبنا ببذل المزيد من الجهد وضرب لنا المثل به عندما بدأ مسيرته الناجحة من المنتخب الأولمبي".

وسجل عبد الرحمن عاطف مهاجم غزل المحلة هدف منتخب مصر الثاني في المباراة بضربة رأسية.

بينما جاء الهدف الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وسيلتقي منتخب مصر رفقة زامبيا مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا لحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.