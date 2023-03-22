عبد الرحمن عاطف: هذا ما قاله صلاح للاعبي المنتخب الأولمبي

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عبد الرحمن عاطف بهدف مصر الأولمبي ضد زامبيا

شدد عبد الرحمن عاطف مهاجم منتخب مصر الأولمبي على أن الفراعنة يلعبون كل المباريات من أجل تحقيق الفوز، مؤكدا على أن محمد صلاح دعم اللاعبين بقوة قبل مواجهة زامبيا.

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

وقال عاطف عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "نفعل كل ما لدينا في المباريات من أجل تحقيق الفوز".

أخبار متعلقة:
إبراهيم عادل: هدفنا الفوز على زامبيا مرة أخرى في مباراة العودة ميكالي: واثق من الفوز على زامبيا في مباراة العودة الأسبقية في القاهرة والحسم في زامبيا.. مصر الأولمبي ينتصر بثنائية في تصفيات إفريقيا

وأضاف "محمد صلاح طالبنا ببذل المزيد من الجهد وضرب لنا المثل به عندما بدأ مسيرته الناجحة من المنتخب الأولمبي".

وسجل عبد الرحمن عاطف مهاجم غزل المحلة هدف منتخب مصر الثاني في المباراة بضربة رأسية.

بينما جاء الهدف الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

وسيلتقي منتخب مصر رفقة زامبيا مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا لحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي عبد الرحمن عاطف
نرشح لكم
حازم إمام: إعلان عقوبة كهربا؟ اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار إبراهيم عادل: هدفنا الفوز على زامبيا مرة أخرى في مباراة العودة ميكالي: واثق من الفوز على زامبيا في مباراة العودة مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل المثلوثي وعودة أحمد بلحاج بعد التنازل عن 520 ألف دولار.. الزمالك يعلن رحيل فيريرا للمرة الثانية هذا الموسم حسام حسن: كنت أتمنى مشاركة الأهلي في كأس الرابطة.. ولم يكن بحاجة للناشئين لطيف: المدرب القادم للزمالك أجنبي.. ولا تحكموا على الصفقات الجديدة الآن خبر في الجول - لجنة مسابقات الناشئين المصرية تسمح باللعب على نجيل صناعي في رمضان
أخر الأخبار
هودج: رحلت عن الأهلي لتأخر راتبي ولأني افتقدت عائلتي 46 ثاتيه | كرة سلة
فيراتي: اللعب في إيطاليا؟ سنرى في المستقبل 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
بحضور محترف سموحة وأسطورتين.. تعادلين مخيبين بين سيراليون وبرينسيبي وبنين ورواندا 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بركات: المنتخب الأولمبي يمتلك جيلا واعدا.. ومهمتنا في زامبيا ليست سهلة 30 دقيقة | منتخب مصر
عبد الرحمن عاطف: هذا ما قاله صلاح للاعبي المنتخب الأولمبي 36 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام: إعلان عقوبة كهربا؟ اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار 37 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل: هدفنا الفوز على زامبيا مرة أخرى في مباراة العودة 43 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مارتينيز: رونالدو وراموس يمكنهما اللعب معا.. وسأتعلم "صرخة حرب" البرتغال 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال