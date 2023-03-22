إبراهيم عادل: هدفنا الفوز على زامبيا مرة أخرى في مباراة العودة

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يسجل ويحتفل أمام زامبيا

يرى إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي أن التوفيق لم يحالف الفراعنة في الشوط الأول أمام زامبيا.

وقال إبراهيم عادل عبر قناة أون تايم سبورتس: "نجتهد ونقدم كل ما لدينا ولم يكن التوفيق حليفنا في الشوط الأول".

وأضاف "كان يجب أن نحسن هجوم المنتخب في الشوط الثاني وبالفعل حدث ذلك وسجلنا هدفين وحققنا الفوز".

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وأتم تصريحاته "لا يزال أمامنا مباراة العودة وسنلعب على الفوز من أجل التأهل للبطولة".

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

وسجل إبراهيم عادل هدف مصر الأول في المباراة وجاء الهدف الثاني برأسية من عبد الرحمن عاطف.

وسيلتقي منتخب مصر رفقة زامبيا مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا لحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.

إبراهيم عادل منتخب مصر الأولمبي
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