مؤتمر مارتينيز: رونالدو وراموس يمكنهما اللعب معا.. وسأتعلم "صرخة حرب" البرتغال

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 20:39

كتب : FilGoal

روبيرتو مارتينيز - بلجيكا

أشاد روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، بلاعبه كريستيانو رونالدو.

وتحدث مارتينيز في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل ظهوره الأول كمدير فني للبرتغال.

وقال مارتينيز: "حضور كريستيانو يجعلنا أفضل. القرارات سيتم اتخاذها بناءً على ما يحدث في أرض الملعب، يجب أن يساهم كل اللاعبين".

أخبار متعلقة:
مؤتمر رونالدو: الدوري السعودي قد يصير من أفضل 4 دوريات في العالم مدرب البرتغال يوضح سبب الإصرار على ضم كريستيانو رونالدو قائمة البرتغال - رونالدو على رأس اختيارات روبرتو مارتينيز الأولى.. وعودة جوتا

وأضاف: "ليست لحظة التفكير في من سيكون أساسيًا ومن سيكون بديلًا، بل في أن يساهم الجميع مع المنتخب. العمل في اليومين الماضيين كان رائعًا، لقد فوجئت بحب اللاعبين لمنتخب بلادهم".

وأكمل: "يمكن أن يلعب رونالدو وراموس معًا، الأمر يتوقف على ظروف المباراة وكل شيء، أود أن يكون الفريق مرنًا".

وأشار: "النشيد الوطني مهم للغاية ويعبر عن الكثير. أود تعلمه، إنها صرخة الحرب للفريق".

وأتم: "كريستيانو هو قائدنا ومن المهم دائمًا تواجد لاعب مماثل في حقبة جديدة. لقد فوجئت بالتزام كل اللاعبين وهذا يساعد على التطور".

مارتينيز (49 عامًا) تولى تدريب البرتغال قبل أسابيع قليلة خلفًا لـ فيرناندو سانتوس.

وقاد مارتينيز منتخب بلجيكا سابقًا بين 2016 و2022، وقاده لبرونزية كأس العالم 2018.

وواصل مارتينيز استدعاء رونالدو لصفوف المنتخب رغم رحيله عن الملاعب الأوروبية وانضمامه إلى النصر السعودي.

وتلعب البرتغال أمام ليختنشتاين غدًا الخميس في استاد جوزيه ألفالادي، ثم تحل ضيفة على لوكسمبورج يوم 26 مارس، ضمن تصفيات يورو 2024.

رونالدو بلجيكا روبيرتو مارتينيز تصفيات يورو 2024
نرشح لكم
سبورت: تشيلسي يستهدف نجما مغربيا جديدا فيراتي: اللعب في إيطاليا؟ سنرى في المستقبل لاعب فرنسا السابق يهاجم جريزمان بسبب شارة قيادة المنتخب ومبابي مؤتمر رونالدو: الدوري السعودي قد يصير من أفضل 4 دوريات في العالم لاعب إيفرتون السابق: أدمنت المخدرات 25 عاما و"قتلت أبي".. لكن وفاة أمي أيقظتني تليجراف: يونايتد يخطط للتعاقد مع لاعب ليفربول السابق سكالوني يرد على انضمام هداف الدوري الأرجنتيني لـ منتخب إيطاليا سبورت: برشلونة سيحاول التخلص من جوردي ألبا
أخر الأخبار
سبورت: تشيلسي يستهدف نجما مغربيا جديدا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - هودج: رحلت عن الأهلي لتأخر راتبي ولأني افتقدت عائلتي ساعة | كرة سلة
فيراتي: اللعب في إيطاليا؟ سنرى في المستقبل ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور محترف سموحة وأسطورتين.. تعادلين مخيبين بين سيراليون وساو تومي وبنين ورواندا ساعة | الكرة الإفريقية
بركات: المنتخب الأولمبي يمتلك جيلا واعدا.. ومهمتنا في زامبيا ليست سهلة ساعة | منتخب مصر
عبد الرحمن عاطف: هذا ما قاله صلاح للاعبي المنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
حازم إمام: إعلان عقوبة كهربا؟ اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل: هدفنا الفوز على زامبيا مرة أخرى في مباراة العودة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال