مؤتمر مارتينيز: رونالدو وراموس يمكنهما اللعب معا.. وسأتعلم "صرخة حرب" البرتغال

أشاد روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، بلاعبه كريستيانو رونالدو.

وتحدث مارتينيز في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل ظهوره الأول كمدير فني للبرتغال.

وقال مارتينيز: "حضور كريستيانو يجعلنا أفضل. القرارات سيتم اتخاذها بناءً على ما يحدث في أرض الملعب، يجب أن يساهم كل اللاعبين".

وأضاف: "ليست لحظة التفكير في من سيكون أساسيًا ومن سيكون بديلًا، بل في أن يساهم الجميع مع المنتخب. العمل في اليومين الماضيين كان رائعًا، لقد فوجئت بحب اللاعبين لمنتخب بلادهم".

وأكمل: "يمكن أن يلعب رونالدو وراموس معًا، الأمر يتوقف على ظروف المباراة وكل شيء، أود أن يكون الفريق مرنًا".

وأشار: "النشيد الوطني مهم للغاية ويعبر عن الكثير. أود تعلمه، إنها صرخة الحرب للفريق".

وأتم: "كريستيانو هو قائدنا ومن المهم دائمًا تواجد لاعب مماثل في حقبة جديدة. لقد فوجئت بالتزام كل اللاعبين وهذا يساعد على التطور".

مارتينيز (49 عامًا) تولى تدريب البرتغال قبل أسابيع قليلة خلفًا لـ فيرناندو سانتوس.

وقاد مارتينيز منتخب بلجيكا سابقًا بين 2016 و2022، وقاده لبرونزية كأس العالم 2018.

وواصل مارتينيز استدعاء رونالدو لصفوف المنتخب رغم رحيله عن الملاعب الأوروبية وانضمامه إلى النصر السعودي.

وتلعب البرتغال أمام ليختنشتاين غدًا الخميس في استاد جوزيه ألفالادي، ثم تحل ضيفة على لوكسمبورج يوم 26 مارس، ضمن تصفيات يورو 2024.