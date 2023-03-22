الدرجة الثانية – تأجيل لمباريات الجولة 24 بعد رمضان

قررت لجنة المسابقات بالقسم الثاني تأجيل مباريات الجولة 24 التي تقام عقب شهر رمضان لمدة أسبوع بدلا من إقامتها الـ26 من شهر أبريل المقبل.

وبذلك ستنطلق مباريات الجولة في الثاني من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك من أجل حصول الأندية على راحة كافية عقب نهاية شهر رمضان.

وتقرر أن تعود مباريات الجولة 24 للمجموعة الثالثة في الثاني من شهر مايو، والأولى في الرابع من مايو، والثانية في الخامس من مايو.

ويتصدر الجونة مجموعة الصعيد بـ50 نقطة بالتساوي مع لافيينا.

فيما يتصدر زد مجموعة القاهرة بت46 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد.

ويتصدر طنطا مجموعة بحري بـ43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن جمهورية شبين.

ويقام دوري الدرجة الثانية بـ30 جولة.