الدرجة الثانية – تأجيل لمباريات الجولة 24 بعد رمضان
الأربعاء، 22 مارس 2023 - 20:38
كتب : رضا السنباطي
قررت لجنة المسابقات بالقسم الثاني تأجيل مباريات الجولة 24 التي تقام عقب شهر رمضان لمدة أسبوع بدلا من إقامتها الـ26 من شهر أبريل المقبل.
وبذلك ستنطلق مباريات الجولة في الثاني من شهر مايو المقبل.
جاء ذلك من أجل حصول الأندية على راحة كافية عقب نهاية شهر رمضان.
وتقرر أن تعود مباريات الجولة 24 للمجموعة الثالثة في الثاني من شهر مايو، والأولى في الرابع من مايو، والثانية في الخامس من مايو.
ويتصدر الجونة مجموعة الصعيد بـ50 نقطة بالتساوي مع لافيينا.
فيما يتصدر زد مجموعة القاهرة بت46 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد.
ويتصدر طنطا مجموعة بحري بـ43 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن جمهورية شبين.
ويقام دوري الدرجة الثانية بـ30 جولة.
نرشح لكم
صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب مجموعات الدرجة الثانية بعد الجولة 23 الدرجة الثانية – نتائج مثيرة وصراع الصدارة يشتعل في الجولة 23 مكادي أول الصاعدين لدوري المحترفين دوري المحترفين الجديد - تحديد قرعة المجموعة الأولى والثانية لدورة الترقي من الدرجة الثالثة الدرجة الثانية - بعد استخدام الهاتف لاحتساب الهدف.. إعلان قرارات لقاء النصر والسويس الدرجة الثانية - لافيينا يشعل مجموعة الصعيد وينفرد بالصدارة على حساب بترول أسيوط مواعيد مباريات الإثنين 20 مارس - مواجهتان في كأس الرابطة.. والدرجة الثانية الدرجة الثانية - هزيمة جمهورية شبين تحافظ لـ طنطا على صدارة مجموعة بحري قبل التوقف