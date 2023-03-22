ميكالي: واثق من الفوز على زامبيا في مباراة العودة

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

عبر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن شعوره بالسعادة بعد الفوز على زامبيا، مشددا على أنه سيلعب من أجل الانتصار في مباراة العودة.

وقال ميكالي عبر قناة أون تايم سبورتس: "البداية أمام زامبيا لم تكن جيدة وكان لنا بعض الأخطاء في التمرير وجعلنا المباراة أسهل عليهم".

وأضاف "كنا نعرف جيدا أن منتخب زامبيا قوي وكان يجب أن نصارع لنقدم مباراة جيدة والمهم بالنسبة لنا كان عدم استقبال الأهداف ثم التسجيل".

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وواصل "أهدرنا بعض الفرص ولا يزال لدي أمل أن نحقق الفوز في مباراة العودة".

وأكمل "نعرف أن هناك بعض الأمور التي يجب أن تتحسن في المنتخب وهذا أمر طبيعي".

واستمر في تصريحاته "أريد أن أقول للجمهور إن منتخب مصر سيظل يقاتل ويبذل أقوى جهد لتحقيق الفوز وإسعادهم".

واستكمل "محمد صلاح بالنسبة لمصر قيمة كبيرة جدا في الرياضة وكرة القدم ومعروف في العالم كله بمستواه وأخلاقه".

وأتم تصريحاته "زيارة محمد صلاح لمعسكر المنتخب الأولمبي كانت جميلة ولها أثر على اللاعبين والكل سعيد بها، من يعرف في المستقبل إذا تأهل منتخب مصر للأولمبياد قد يلعب معنا محمد صلاح".

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

وسيلتقي منتخب مصر رفقة زامبيا مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا لحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي ميكالي
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