لاعب فرنسا السابق يهاجم جريزمان بسبب شارة قيادة المنتخب ومبابي

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا

انتقد إيمانويل بيتي لاعب أرسنال ومنتخب فرنسا السابق أنطوان جريزمان لاعب الديوك الحالي في ظل التقارير المنتشرة حول غضبه من عدم حصوله على شارة قيادة الفريق ومنحها لكيليان مبابي.

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

فرنسا

وتحدث بيتي لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية قائلا: "لا أعرف لماذا يجعل جريزمان الأمر مخيبا للآمال؟ هو يعتقد أنه الأكثر استحقاقا للشارة لأنه أكبر اللاعبين سنا".

وواصل "السلطة تؤخذ ولا يُطالب بها".

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وأردف اللاعب المتوج بكأس العالم 1998 "الشارة يجب أن تُمنح للاعب بالإجماع لأنها توحد الجميع في غرفة خلع الملابس، لكن الانزعاج من عدم حصوله عليها يعطينا السبب المثالي عن عدم إعطائها له".

وأكمل "الأمر كما لو كان فزنا بكأس فأنت تريد رفعه لتكون الأول في الصورة والخلود وأنا لا أحب هذا النهج".

وتابع بيتي حديثه "هل رأينا جريزمان يقوم بهذا الدور في كأس العالم؟ كان قائدا في أدائه لكن هل كان قائدا في الطريقة التي جمع بها اللاعبين حوله وهل رأى الآخرين الذين يواجهون صعوبات؟".

وأتم بيتي تصريحاته "يمكنني أن أفهم إنه محبط لكنه كان يتطلع لشارة بعد اعتزال رافائيل فاران وهوجو لوريس، لكننا لا نطلب الشارة هي تُعطى".

يذكر أن ديديه ديشامب مدرب فرنسا منح شارة قيادة الديوك لمبابي.

جريزمان فرنسا مبابي
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