رودريجو: مباراة المغرب بداية الأحداث المهمة

شدد البرازيلي رودريجو على أهمية مباراة منتخب بلاده ضد المغرب.

ويحل المنتخب البرازيلي ضيفا على نظيره المغربي في مباراة تجريبية خلال التوقف الدولي الجاري.

وقال رودريجو لوسائل الإعلام المغربية: "سعيد بتواجدي مع منتخب بلادي من جديد وممتن للمغاربة على حسن استقبالهم".

وأضاف لاعب ريال مدريد "اليوم نبدأ فترة طويلة من الأحداث المهمة حتى النسخة المقبلة من كأس العالم. لدينا مباريات التصفيات وكوبا أمريكا إضافة لأولمبياد باريس".

وتابع "أنا متحمس للعمل واستغلال هذه الفرصة لكتابة تاريخي مع المنتخب. اللعب مع المنتخب يمثل لي دائما شعور خاص".

واختتم "أشعر بالفخر بعد استقبالنا بحفاوة كبيرة من الشعب المغربي. الناس لديهم عاطفة كبيرة تجاه منتخب البرازيل ونحاول رد الجميل إليهم".

وكان منتخب المغرب حل رابعا في كأس العالم 2022 كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز.

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة البرازيل وبيرو في مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الحالي.

وكان من المفترض أن يخوض منتخب المغرب مباراتين أمام زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 لكن انسحاب الأخيرة جعله يخوض وديتين.

ويلعب منتخب المغرب في التصفيات في المجموعة 11 رفقة جنوب إفريقيا وليبريا.

وفاز منتخب المغرب في أول مباراتين وتصدر المجموعة مبكرا.