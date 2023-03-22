مؤتمر رونالدو: الدوري السعودي قد يصير من أفضل 4 دوريات في العالم

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

أشاد كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بالدوري السعودي، وتنبأ أن يكون أحد أفضل دوريات العالم خلال بضع سنوات.

رونالدو يتواجد في قائمة البرتغال للتوقف الدولي الحالي رغم ابتعاده عن الملاعب الأوروبية بانضمامه إلى النصر السعودي.

وتحدّث رونالدو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أنا سعيد للغاية، الأجواء مميزة. كل شيء مختلف، الطاقة إيجابية ولدينا الآن مدرب بأفكار مختلفة وعقلية مختلفة".

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وأضاف رونالدو: "الأجواء في السابق كانت جيدة، لكنها الآن أكثر انتعاشًا. لا أقول إن الأجواء أفضل أو أسوأ، لكن الأجواء جديدة".

وتابع الدون: "تدربنا مرة وحيدة، لكن جميع اللاعبين يمتلكون طاقة مختلفة. على سبيل المثال: الجميع ينتظر أن يكون أساسيًا غدًا، هذا لم يكن الوضع دائمًا في السابق".

وعن تولي الإسباني روبيرتو مارتينيز مهمة تدريب المنتخب، أوضح رونالدو: "لدي ارتباط وثيق بثقافة دولة إسبانيا، لدي أصدقاء هناك. المدرب لديه طاقة مختلفة، التغيير ضروري في الحياة، والبرتغال احتاجت ذلك. إنه مدرب بعقلية مختلفة، البرتغال ستكون منتخبًا أكثر هجومية".

وأكمل: "أنا سعيد جدًا بالعودة ومساعدة البرتغال. أمتلك نفس الحافز، أنا هنا كما لو كان أول استدعاء لي، رغم أن التواجد هنا بعد 20 عامًا ليس سهلًا. أود إعطاء أفضل ما لدي وأن أترك البرتغال في أعلى مكانة".

وأردف: "أشعر أنني بخير، أنا الآن في وطني، حظينا بوقت للتفكير ومررت بكثير من الصعوبات ولم أرد الاستسلام. رأيت مواقف لم يكن كريستيانو قد مر بها سابقًا. أنا سعيد لأن المدرب يعتمد عليّ، تحدث مع كل اللاعبين وتحدث معي. سأظل متاحًا طالما أراد المدرب".

ووجّه إشادة كبيرة للدوري السعودي: "أنا متفاجئ بكرة القدم في السعودية ولكن بشكلٍ إيجابي. اللاعبون الأجانب يمتلكون جودة مختلفة. لو واصلوا على هذا المنوال، فخلال 6 أو 7 سنوات سيكون رابع أو خامس أكثر الدوريات تنافسية على مستوى العالم".

وعن منافسه في المنتخب، قال: "جونكالو راموس يقدّم موسمًا كبيرًا، لكن من الجيد للمنتخب دائمًا أن يكون هناك تنافس".

وأخيرًا، علّق على رحيله عن مانشستر يونايتد: "كل شيء يحدث في الحياة لسبب، ليس لدي وقت للندم، الحياة تستمر وأحاول التعلُم".

رونالدو (38 عامًا) يمتلك 118 هدفًا في 196 مباراة بقميص منتخب البرتغال منذ 2003.

ويعد رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في تاريخ المنتخبات، ويسعى لقيادة البرتغال في اليورو للمرة السادسة في مسيرته.

وخرج رونالدو من التشكيل الأساسي للبرتغال في مباراتي سويسرا والمغرب بكأس العالم 2022، لصالح جونكالو راموس، بقرار من المدرب السابق فيرناندو سانتوس.

وتلعب البرتغال أمام ليختنشتاين غدًا الخميس في استاد جوزيه ألفالادي، ثم تحل ضيفة على لوكسمبورج يوم 26 مارس، ضمن تصفيات يورو 2024.

كريستيانو رونالدو البرتغال الدوري السعودي النصر
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