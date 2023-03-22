الأسبقية في القاهرة والحسم في زامبيا.. مصر الأولمبي ينتصر بثنائية في تصفيات إفريقيا

انتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره الزامبي بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية تحت 23 عاما.

سجل ثنائية منتخب مصر: إبراهيم عادل وعبد الرحمن عاطف.

وسيلتقي منتخب مصر رفقة زامبيا مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا لحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى أولمبياد باريس 2024.

ويحمل منتخب مصر لقب النسخة الماضية والتي حقق لقبها على استاد القاهرة في نوفمبر 2019.

















































































































































































التشكيل

تواجد مصطفى سعد وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي.

بينما بدأ حسام عبد المجيد ومحمد طارق في قلب الدفاع.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر مسلسل إهدار الفرص مبكرا، في الدقيقة 4 مرت رأسية أسامة فيصل أعلى العارضة.

ظهرت بعض المشاكل في عمق دفاع منتخب مصر حاول لاعبو زامبيا استغلالها بالكرات الطولية لكن حمزة علاء تعامل مع معها مرتين بالشكل الصحيح.

وفي الدقيقة التاسعة سدد مصطفى سعد كرة على الطائرة جاءت سهلة في يد الحارس.

في الدقيقة 12 سدد مصطفى أشرف مرت دون خطورة على مرمى زامبيا.

وبعد 3 دقائق تصدى حمزة علاء لتسديدة أندرو فيري بسهولة.

في الدقيقة 18 تألق حمزة علاء في التصدي لكرة حاول حسام عبد المجيد تشتيتها وتصدى لها الحارس.

واصل منتخب مصر ضغطه بحثا عن الهدف الأول.

في الدقيقة 22 سدد إبراهيم عادل كرة قوية أبعدها الحارس لركنية.

وبعد 10 دقائق سدد محمد طارق كرة قوية ارتدت من الدفاع.

وسدد إبراهيم عادل كرة على الطائر بعد عرضية من مصطفى سعد مرت أعلى العارضة في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

في الشوط الثاني أهدر إبراهيم عادل انفرادا بعد تخبط دفاعي وسدد في منتصف المرمى كرة تصدى لها الحارس في الدقيقة 54.

ومرت رأسية أسامة فيصل أعلى العارضة في الدقيقة 59.

مع مرور ساعة على بداية اللقاء أشرك روجيرو ميكالي، أحمد عاطف "قطة" بدلا من محمود كهربا.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء، سدد مصطفى أشرف كرة مقوسة مرت أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء.

وكسر إبراهيم عادل الصمت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 73 مسجلا الهدف الأول.

في الدقيقة 77 أجرى ميكالي 3 تغييرات بمشاركة العربي بدر وعماد ميهوب وعبد الرحمن عاطف بدلا من أحمد نبيل ومصطفى سعد وأسامة فيصل.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء أرسل عماد ميهوب عرضية لعبد الرحمن عاطف الذي سجل برأسية هدف تعزيز الفارق وزيادة النتيجة لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر.

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