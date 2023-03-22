تليجراف: يونايتد يخطط للتعاقد مع لاعب ليفربول السابق

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

ماركو جرويتش

يخطط مانشستر يونايتد للتعاقد مع الصربي ماركو جرويتش لاعب وسط بورتو البرتغالي.

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية فإن مانشستر يونايتد وضع جرويتش على رأس أولوياته خلال الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن لاعب ليفربول السابق لا يمانع الانتقال للشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل.

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وأشارت التقارير إلى أن جرويتش يحظى أيضا باهتمام يملان حامل لقب الدوري الإيطالي.

ويلعب صاحب الـ 26 عاما في صفوف بورتو بشكل نهائي منذ صيف 2022 بعدما لعب موسمين بقميص النادي البرتغالي معارا من ليفربول.

انتقال لاعب ليفربول إلى «بورتو» - بوابة الأهرام

جرويتش شارك خلال الموسم الحالي في 30 مباراة مع بورتو وسجيل هدفا وصنع آخر.

ولعب جرويتش مع بورتو بشكل عام 105 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين في جميع المسابقات.

على المستوى الدولي لعب جرويتش 19 مباراة مع المنتخب الصربي وسجل هدفا وصنع هدفين.

ماركو جرويتش بورتو مانشستر يونايتد
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