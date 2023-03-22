سبورت: برشلونة سيحاول التخلص من جوردي ألبا

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

جوردي ألبا

تقترب مسيرة جوردي ألبا مع برشلونة من الانتهاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جوردي ألبا

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة وبسبب ضرورة خفض رواتب اللاعبين سيحاول التخلص من جوردي ألبا في الصيف.

ويرغب ألبا في تجديد تعاقده مع برشلونة في الموسم المقبل، لكن النادي الكتالوني يرى أن الأولوية بالنسبة له في مركز الظهير الأيسر للاعب الشاب أليخاندرو بالدي، ومن بعده يأتي ماركوس ألونسو.

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خاصة أن ماركوس ألونسو جدد تعاقده في وقت سابق ووافق على تخفيض راتبه مع برشلونة.

وينتهي تعاقد ألبا مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.

ولذلك سيحاول برشلونة التخلص مع جوردي ألبا من أجل تخفيض رواتب الفريق وإتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعبين جدد في الصيف.

جوردي البالغ من العمر 34 عاما انضم لصفوف برشلونة في 2012 قادما من فالنسيا.

ولعب جوردي ألبا مع برشلونة 451 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 26 هدفا وقدم 99 تمريرة حاسمة.

برشلونة الدوري الإسباني جوردي ألبا
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