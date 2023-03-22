مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل المثلوثي وعودة أحمد بلحاج

خاض الزمالك مرانه اليوم الأربعاء في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الأحد المقبل في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.

وشهد التدريب تخصيص فقرة بدنية للاعبين تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، تم خلالها رفع الحمل البدني بشكل تدريجي وفقا لبرنامج تأهيلي موضوع للفترة المقبلة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات خططية تحت قيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين للفريقن.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التي تم التدريب عليها استعدادا للمباراة المقبلة.

وانتظم في المران أحمد بلحاج عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها بالسفر إلى المغرب لزيارة أسرته.

وأدى حمزة المثلوثي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية في ظل علاجه من إصابة في الركبة.

ويخوض الزمالك مرانه غدا الخميس في الثالثة والنصف عصرا.