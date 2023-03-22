مران الزمالك – تقسيمة قوية.. وتأهيل المثلوثي وعودة أحمد بلحاج

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 18:59

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي

خاض الزمالك مرانه اليوم الأربعاء في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي الأحد المقبل في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.

وشهد التدريب تخصيص فقرة بدنية للاعبين تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، تم خلالها رفع الحمل البدني بشكل تدريجي وفقا لبرنامج تأهيلي موضوع للفترة المقبلة.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات خططية تحت قيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين للفريقن.

أخبار متعلقة:
تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع يتبقى 7 لاعبين.. حارس أتليتكو ينضم لمنتخب بلاده ويترك سيميوني بخيارات قليلة رومانو: تشامبرلين يغادر ليفربول مجانا

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التي تم التدريب عليها استعدادا للمباراة المقبلة.

وانتظم في المران أحمد بلحاج عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها بالسفر إلى المغرب لزيارة أسرته.

وأدى حمزة المثلوثي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية في ظل علاجه من إصابة في الركبة.

ويخوض الزمالك مرانه غدا الخميس في الثالثة والنصف عصرا.

الزمالك المثلوثي
نرشح لكم
حازم إمام: إعلان عقوبة كهربا؟ اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار بعد التنازل عن 520 ألف دولار.. الزمالك يعلن رحيل فيريرا للمرة الثانية هذا الموسم خبر في الجول - لجنة مسابقات الناشئين المصرية تسمح باللعب على نجيل صناعي في رمضان عامر حسين: نهاية الدوري في موعدها إن لم تحدث مفاجآت.. وموقف نهائي الكأس رفيق كابو: شيكابالا هو الأسطورة بالنسبة لي.. وأشعر أنني منسي مع منتخب تونس خبر في الجول – الزمالك يتفق مع فيريرا على فسخ التعاقد خبر في الجول – المدرب الأجنبي يعود لطاولة إدارة الزمالك.. والأقرب لقيادة الفريق ضد البنك الأهلي عامر حسين لـ في الجول: لا عقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من كأس الرابطة
أخر الأخبار
هودج: رحلت عن الأهلي لتأخر راتبي ولأني افتقدت عائلتي 4 دقيقة | كرة سلة
فيراتي: اللعب في إيطاليا؟ سنرى في المستقبل 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
بحضور محترف سموحة وأسطورتين.. تعادلين مخيبين بين سيراليون وبرينسيبي وبنين ورواندا 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
بركات: المنتخب الأولمبي يمتلك جيلا واعدا.. ومهمتنا في زامبيا ليست سهلة 34 دقيقة | منتخب مصر
عبد الرحمن عاطف: هذا ما قاله صلاح للاعبي المنتخب الأولمبي 40 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام: إعلان عقوبة كهربا؟ اتحاد الكرة ليس المنوط بإصدار القرار 41 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل: هدفنا الفوز على زامبيا مرة أخرى في مباراة العودة 47 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مارتينيز: رونالدو وراموس يمكنهما اللعب معا.. وسأتعلم "صرخة حرب" البرتغال 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال