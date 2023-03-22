رابيو عن تجديد تعاقده مع يوفنتوس: أنا هادئ وأشعر بالسعادة في تورينو

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

أدريان رابيو مع مارسيلو بروزوفيتش - يوفنتوس ضد إنتر

عبر أدريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس عن سعادته مع فريقه مشيرا إلى أنه قد يجدد تعاقده مع النادي الإيطالي لفترة أطول.

أدريان رابيو

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وقال رابيو في مقابلة له مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "في الوقت الحالي لا يوجد أي جديد عن تجديد تعاقدي مع يوفنتوس، لكن بالتأكيد سنتحدث قريبا لأن الموسم سينتهي خلال شهرين".

اللاعب الفرنسي أضاف "أنا هادئ، هناك فرصة لي أن أغادر النادي، ولكن أيضا يمكنني التجديد مع يوفنتوس وأنا سعيد في تورينو وأقوم بعمل جيد وعلى علاقة جيدة مع الجميع وزملائي والمدرب".

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وأكمل "أليجري ساعدني خلال الموسمين الماضيين ويثق في قدراتي كثيرا وأشعر أنني بحالة جيدة ويجب أن أتخذ القرار الصحيح لمستقبلي".

وينتهي تعاقد رابيو مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاما شارك هذا الموسم في 33 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وانضم رابيو لصفوف يوفنتوس في عام 2019 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

يوفنتوس أدريان رابيو
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