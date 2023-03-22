يتبقى 7 لاعبين.. حارس أتليتكو ينضم لمنتخب بلاده ويترك سيميوني بخيارات قليلة

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

إيفان جربيتش - أتليتكو مدريد

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم عن ضم إيفو جربيتش حارس مرمى أتليتكو مدريد لصفوف المنتخب الأول.

وتعرّض إيفيتشا إفوشيتش حارس مرمى بافوس القبرصي للإصابة، ليغادر معسكر منتخب كرواتيا.

ولجأ زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا إلى استدعاء جربيتش الذي كان متواجدًا في قائمة الانتظار.

يأتي ذلك بعد ساعات من استدعاء بابلو باريوس لاعب وسط أتليتكو لصفوف منتخب إسبانيا للشباب.

ليرتفع عدد اللاعبين الغائبين عن أتليتكو لانضمامهم إلى منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي إلى 13 إجمالًا.

ولا يتواجد من الفريق الأول تحت قيادة دييجو سيميوني في الوقت الراهن إلا 7 أفراد، هُم: ماريو هيرموسو، وساؤول نيجيز، وكوكي، وماركوس يورينتي، وخوسيه ماريا خيمينيز، وأكسيل فيتسل، وتوماس ليمار.

وتقترب عودة سيرخيو ريجيليون للتدريبات بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

وقبل جربيتش وباريوس، انضم أنطوان جريزمان، وممفيس ديباي، وألفارو موراتا، وآنخل مارتين كوريا، وستيفان سافيتش، وناويل مولونيا، ويانيك فيريرا كاراسكو، ويان أوبلاك، ومات دوهيرتي، ورودريجو دي باول، وجيوفري كوندوجبيا لصفوف المنتخب.

من جانبه، يعود جربيتش (27 عامًا) لصفوف كرواتيا بعد أن تواجد في قائمة كأس العالم.

ويمتلك جربيتش مباراتين دوليتين في رصيده، وقد تواجد على مقاعد البدلاء في مباريات كرواتيا السبعة بمونديال قطر 2022.

وتلعب كرواتيا أمام ويلز يوم 25 مارس، ثم تحل ضيفة على تركيا يوم 28 مارس في أول جولتين من التصفيات.

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