رومانو: تشامبرلين يغادر ليفربول مجانا

سيغادر أوكسليد تشامبرلين صفوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي بحسب فابريزو رومانو المتخصص بسوق الانتقالات.

أليكس تشامبيرلين النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي عقد تشامبرلين مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال بشكل مجاني لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الإيطالي، فإن تشامبرلين قرر الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي والرغبة ذاتها لدى مسؤولي الريدز.

صاحب الـ 29 عاما انضم لصفوف ليفربول منذ صيف 2017 قادما من أرسنال.

وخاض تشامبرلين 145 مباراة وسجل 18 هدفا وصنع 15 آخرين بجميع المسابقات.

وأوضح التقرير أن ليفربول بدأ التخطيط لتدعيم صفوفه بأسماء جديدة في الصيف المقبل.

ويعد جود بيلينجهام النجم الإنجليزي الشاب أبرز اهداف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول يواجه منافسة شديدة من ريال مدريد وتشيسلي في سباق التعاقد مع نجم بروسيا دورتموند ولن تكون مهمته سهلة.

بيلينجهام انضم إلى بوروسيا دورتموند في يوليو 2020 مقابل 25 مليون يورو، ولفت الأنظار إليه وبات هدفا لكبار أوروبا.

ويريد دورتموند وفقا لصيحفة "بيلد" الألمانية الحصول على 150 مليون يورو من أي فريق يريد الحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ19 عاما.

وعلى الرغم من ارتباط بيلينجهام بعقد مع الأصفر والأسود حتى عام 2025 غير أن العديد من الأندية الأوروبية تستهدف ضمه.