تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع

سيتواصل غياب محمود حسن "تريزيجيه" عن فريقه طرابزون سبور بعد نهاية التوقف الدولي.

ويبتعد تريزيجيه عن الملاعب بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها أمام عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن مدة الغياب المتوقعة لـ تريزيجيه كانت 3 أسابيع في البداية، لكنها قد تتضاعف.

وأوضح التقرير أن تريزيجيه كان يعمل على اللحاق بمباراة قيصري سبور يوم 2 أبريل المقبل مباشرةً بعد التوقف الدولي.

لكن الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا أثبتت حاجته إلى فترة أطول للتعافي.

وقد يصل غياب تريزيجيه الإجمالي عن الملاعب إلى 5 أو 6 أسابيع.

ويبتعد تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مواجهتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية للإصابة.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في الدوري التركي برصيد 44 نقطة بعد أن حصد لقب الموسم الماضي.

وودع طرابزون سبور منافسات الدوري الأوروبي من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت فرينشفاروش المجري، وموناكو الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي.

ويلتقي طرابزون سبور بـ أنقرة جوتشو التركي في ربع نهائي كأس تركيا الشهر المقبل.