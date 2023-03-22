تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 17:14

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - طرابزون سبور

سيتواصل غياب محمود حسن "تريزيجيه" عن فريقه طرابزون سبور بعد نهاية التوقف الدولي.

ويبتعد تريزيجيه عن الملاعب بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها أمام عمراني سبور يوم 4 مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن مدة الغياب المتوقعة لـ تريزيجيه كانت 3 أسابيع في البداية، لكنها قد تتضاعف.

أخبار متعلقة:
تقرير تركي: خطوة تفصل تولي جيرارد تدريب تريزيجيه في طرابزن المحمدي: صناعتي هدف تريزيجيه القاتل أفضل لحظة لي في ملعب أستون فيلا الكشف عن مدة غياب تريزيجيه بسبب الإصابة غياب تريزيجيه والنني وعودة مرسي.. فيتوريا يعلن أسماء المحترفين لمباراتي مالاوي

وأوضح التقرير أن تريزيجيه كان يعمل على اللحاق بمباراة قيصري سبور يوم 2 أبريل المقبل مباشرةً بعد التوقف الدولي.

لكن الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخرا أثبتت حاجته إلى فترة أطول للتعافي.

وقد يصل غياب تريزيجيه الإجمالي عن الملاعب إلى 5 أو 6 أسابيع.

ويبتعد تريزيجيه عن صفوف منتخب مصر في مواجهتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية للإصابة.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف وصنع 6 في 35 مباراة خاضها مع طرابزون سبور هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور المركز الخامس في الدوري التركي برصيد 44 نقطة بعد أن حصد لقب الموسم الماضي.

وودع طرابزون سبور منافسات الدوري الأوروبي من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت فرينشفاروش المجري، وموناكو الفرنسي، والنجم الأحمر الصربي.

ويلتقي طرابزون سبور بـ أنقرة جوتشو التركي في ربع نهائي كأس تركيا الشهر المقبل.

منتخب مصر تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
نرشح لكم
حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا سكاي ألمانيا: فرانكفورت متفائل بضم مرموش رغم عدم التوصل لاتفاق إمام عاشور: التسجيل من أول مباراة مع ميتيلاند كرم من الله.. وأتمنى التوفيق لـ الزمالك بتعادل قاتل.. إمام عاشور يخسر فرصة المنافسة على لقب الدوري الدنماركي مع ميتيلاند انتهت الدوري الدنماركي - سيلكبورج (3) (3) ميتيلاند.. مباراة مجنونة إمام عاشور على دكة بدلاء ميتيلاند لمواجهة سيلكيبورج سجل وراوغ.. ماذا قدم مرموش مع فولفسبورج أمام شتوتجارت الخامس.. مرموش يسجل ويقود فولفسبورج للفوز على شتوتجارت
أخر الأخبار
مباشر تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي يواجه زامبيا في المرحلة الثالثة 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
يتبقى 7 لاعبين.. حارس أتليتكو ينضم لمنتخب بلاده ويترك سيميوني بخيارات قليلة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: تشامبرلين يغادر ليفربول مجانا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل زامبيا الأولمبي - أندرو فيري يقود الهجوم ضد مصر.. وخماسي في الوسط 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: جاسم بن حمد يقدم عرضا قياسيا في عالم الرياضة لشراء مانشستر يونايتد 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع 46 دقيقة | المحترفون
كرة سلة - بديلا لهودج.. الأهلي يعلن استعادة طومسون حتى نهاية الموسم ساعة | كرة سلة
بعد التنازل عن 520 ألف دولار.. الزمالك يعلن رحيل فيريرا للمرة الثانية هذا الموسم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال