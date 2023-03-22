كرة سلة - بديلا لهودج.. الأهلي يعلن استعادة طومسون حتى نهاية الموسم

أعلن الأهلي استعادة محترفه الأمريكي مايكل طومسون للتواجد مع فريق السلة حتى نهاية الموسم.

وكشف الأهلي في وقت سابق عن استقدام طومسون للمشاركة مع الفريق في بطولة إفريقيا BAL.

وكان طومسون محترف الأهلي في الموسم الماضي والذي حقق فيه الفريق كل الألقاب الممكنة بعد الفوز بالدوري والكأس والبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط.

ورحل والتر هودج عن صفوف الأهلي بشكل مفاجئ قبل ثلاثة أيام. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي قد اتفق مع مايكل ديكسون على الانضمام لصفوف الفريق خلفا لوالتر هودج ولكن إتمام الصفقة تعذر بسبب رفض ناديه كولوسوس اليوناني التخلي عنه حتى نهاية الموسم.

وبذلك سيستمر طومسون كمحترف الأهلي حتى نهاية الموسم، مع نهاية مهلة استبدال هودج في 24 مارس للتواجد في قائمته المشاركة ببطولتي الدوري والكأس المحليين.