كرة سلة - بديلا لهودج.. الأهلي يعلن استعادة طومسون حتى نهاية الموسم

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن الأهلي استعادة محترفه الأمريكي مايكل طومسون للتواجد مع فريق السلة حتى نهاية الموسم.

وكشف الأهلي في وقت سابق عن استقدام طومسون للمشاركة مع الفريق في بطولة إفريقيا BAL.

وكان طومسون محترف الأهلي في الموسم الماضي والذي حقق فيه الفريق كل الألقاب الممكنة بعد الفوز بالدوري والكأس والبطولة العربية للأندية ودوري المرتبط.

أخبار متعلقة:
بعد التنازل عن 520 ألف دولار.. الزمالك يعلن رحيل فيريرا للمرة الثانية هذا الموسم أوسيمين: ما يفعله ماني مع الشعب السنغالي يلهمني ناتشو: لم أتحدث مع جافي حول ما حدث في الكلاسيكو.. وأمر بأفضل مواسم مسيرتي تشكيل مصر الأولمبي - مصطفى سعد وإبراهيم عادل أساسيان أمام زامبيا.. وعبد المجيد يقود الدفاع

ورحل والتر هودج عن صفوف الأهلي بشكل مفاجئ قبل ثلاثة أيام. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي قد اتفق مع مايكل ديكسون على الانضمام لصفوف الفريق خلفا لوالتر هودج ولكن إتمام الصفقة تعذر بسبب رفض ناديه كولوسوس اليوناني التخلي عنه حتى نهاية الموسم.

وبذلك سيستمر طومسون كمحترف الأهلي حتى نهاية الموسم، مع نهاية مهلة استبدال هودج في 24 مارس للتواجد في قائمته المشاركة ببطولتي الدوري والكأس المحليين.

الأهلي الدوري المصري كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة – اتحاد المنستير حامل اللقب يودع BAL من دور المجموعات خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق لضم ديكسون خلفا لـ والتر هودج كرة سلة - الأهلي يواصل انتصاراته بالعلامة الكاملة في دوري السيدات بالتغلب على الجزيرة سلة - مصدر من الأهلي لـ في الجول: فوجئنا بفسخ عقد هودج وسنبحث الإجراءات الممكنة سلة - لتعويض إصابة كيندال.. الاتحاد يعلن تعاقده مع دومينيك جونسون سلة - مصدر من الاتحاد السكندري يكشف الاتفاق مع محترف جديد لتعويض كيندال كرة سلة - مصر في مجموعة متوازنة ببطولة كأس العالم للشباب الأهلي: واثقون في بقاء هودج بنسبة 100%
أخر الأخبار
مباشر تصفيات إفريقيا - مصر الأولمبي يواجه زامبيا في المرحلة الثالثة 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
يتبقى 7 لاعبين.. حارس أتليتكو ينضم لمنتخب بلاده ويترك سيميوني بخيارات قليلة 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: تشامبرلين يغادر ليفربول مجانا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل زامبيا الأولمبي - أندرو فيري يقود الهجوم ضد مصر.. وخماسي في الوسط 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: جاسم بن حمد يقدم عرضا قياسيا في عالم الرياضة لشراء مانشستر يونايتد 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تركي: أنباء سيئة لـ تريزيجيه.. غيابه قد يصل إلى 6 أسابيع 43 دقيقة | المحترفون
كرة سلة - بديلا لهودج.. الأهلي يعلن استعادة طومسون حتى نهاية الموسم ساعة | كرة سلة
بعد التنازل عن 520 ألف دولار.. الزمالك يعلن رحيل فيريرا للمرة الثانية هذا الموسم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال