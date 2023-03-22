ناتشو: لم أتحدث مع جافي حول ما حدث في الكلاسيكو.. وأمر بأفضل مواسم مسيرتي

يرى ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا أنه يمر بأفضل فترات مسيرته خلال السنوات الأخيرة.

ناتشو النادي : ريال مدريد إسبانيا

وانضم ناتشو لمنتخب إسبانيا بعد غياب خلال فترة تولي لويس إنريكي تدريب الفريق.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة النرويج في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وقال ناتشو خلال المؤتمر قبل المباراة: "عدت إلى منتخب إسبانيا بنفس حماس أول يوم لي وأريد أن استغل تلك الفرصة، الأمر كان معقدا في السنوات الأخيرة وعملت دائما من أجل التواجد هنا وأنا حاليا أمر بأفضل مواسمي خلال مسيرتي ومع لويس إنريكي حظيت بالفرصة للانضمام ولكن ولكنني توقفت عن الانضمام لأسباب أخرى".

وواصل "لماذا توقفت عن الانضمام للمنتخب؟ على حد علمي كان الأمر لأسباب رياضية وأنا لم أتحدث مع لويس إنريكي سوى أثناء تواجدي لذلك اعتقد أن الأمر كان رياضي ولم يسبق لي أن افتعلت مشكلات مع لويس إنريكي أو أي مدرب آخر لذلك لا أريد خلق شيء لم يحدث".

وتابع "أرى أن جافي وبيدري بوضع جيد هما لاعبان حجزا مركزا أساسيا في برشلونة وهو أمر صعب ويمكنهم أن يساعدونا كثيرا".

وأكمل "المدرب الجديد؟ لويس قريب جدا وطيب مع الجميع، لم أكن أعرفه قبل وصولي يوم الإثنين ولكنه مثلما أخبروني يشبه مدربنا في ريال مدريد ويمكنه منحك الثقة وهو أمرا مهم".

وشدد "الأمر يبدو غريبا أن أكون محاطا بالكثير من اللاعبين الصغار ولكنه جيد لأن هناك مستقبل رائع ينتظرنا وهنا نحن جميعا متحدين".

وتحدث ناتشو عن تجديد عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي بنهاية الموسم قائلا: "قلت ذلك مرات عديدة أنا أعيش في الحاضر وأنا في أفضل مواسمي، الموسم بدأ بشكل صعب ولم أحصل على الكثير من الدقائق أو أشعر بأهميتي ولكن الأمر مختلف حاليا والتجديد مع ريال مدريد لن يغير أي شيء وفي كل صيف أتحدث مع المدرب والنادي وعائلتي ونتخذ القرار".

وكشف "حتى يومنا الحالي أنا سعيد سواء حصلت على عقد جديد أم لا وسأتحدث مع النادي ونتخذ القرار سويا وإذا سارت الأمور في الطريق الذي هي عليه حاليا سيكون الأمر سهلا".

وشدد "غناء جماهير ريال مدريد لأبقى؟ غناء سانتياجو برنابيو لي هو شيء لم أحلم حتى به ومع ذلك النادي لن أفتعل أي مشكلة حول مدة العقد سواء كان عام أو أربعة أعوام وسأظل على ذلك الموقف لأنني أعرف أنني لن أذهب إلى أي مكان أفضل من هنا".

وأضاف "وعن أزمة جافي وسيبايوس في الكلاسيكو قال: "لم أتحدث مع جافي عن الأمر ولكن هذا هو الكلاسيكو يحدث ركل ومشاجرات واحتكاكات وهذه هي كرة القدم ولكن هدفنا هو فوز المنتخب الوطني وجافي ولد جيد".

وأتم "غياب هالاند؟ بالتأكيد هذا أمر جيد على المستوى الدفاعي وسيكون كذلك أيضا إذا واجهناه في دوري أبطال أوروبا، هو يركض كالوحش ولكن مع ذلك فإن النرويج لديهم ماهجمين جيدين من دورينا ويجب أن نقدم مباراة جيدة".

وسيلعب منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية مع كل من النرويج وإسكتلندا.

ولعب ناتشو للمرة الأخيرة بقميص منتخب إسبانيا في شهر أكتوبر 2018 خلال مواجهة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشارك ناتشو مع إسبانيا في 22 مباراة وسجل خلالهم هدف واحد كان في مرمى البرتغال في كأس العالم 2018.