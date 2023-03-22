تشكيل مصر الأولمبي - مصطفى سعد وإبراهيم عادل أساسيان أمام زامبيا.. وعبد المجيد يقود الدفاع

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تشكيل الفراعنة لمواجهة زامبيا في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتواجد مصطفى سعد وإبراهيم عادل في التشكيل الأساسي، بينما بدأ حسام عبد المجيد ومحمد طارق في قلب الدفاع.

ويلتقي المنتخبان فى السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوى في تصفيات أمم إفريقيا وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الإولمبية باريس 2024.

وجاء تشكيل منتخب مصر مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمود جهاد - محمد شحاتة

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - مصطفى سعد

دكة البدلاء: علي الجابري - محمد مغربي - عربي بدر - عماد ميهوب - علي زعزع - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن عاطف

وسيلعب منتخب مصر بالقميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس مرمى منتخب مصر اللون الأصفر.

بينما يرتدى المنتخب الزامبي الزى الأخضر الكامل ويرتدي الحارس الزى الأزرق.

وتم تعديل موعد الإياب وسيقام يوم 26 مارس الجاري بدلا من يوم 27 لنفس الشهر في زامبيا بناء على طلب من الاتحاد الزامبي.

وفاز منتخب مصر الأولمبي على السودان بهدف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب المقاولون العرب استعدادا لمواجهة زامبيا.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمباراتين كالتالي:

حراسة المرمى: علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) - حمزة علاء (الأهلي) - يوسف نادر (بيراميدز) - محمد أحمد "سيحا" (المقاولون العرب).

الدفاع: محمد أشرف (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد طارق (الزمالك) – حاتم محمد "سكر" (الزمالك) – محمد مغربي (سموحة) – عبد الرحمن جودة (بيراميدز) – محمد حمدي – أحمد عيد (إنبي) – عمر فايد (المقاولون العرب) – أحمد سيد عبد النبي (الداخلية) – إياد العسقلاني (الإسماعيلي).

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - رأفت خليل (الأهلي) - محمد حسام "بيسو" (الزمالك) - مصطفى سعد (سموحة) – محمود صابر (بيراميدز) – عماد ميهوب (إنبي) – زياد فرج (المصري) – عربي بدر (طلائع الجيش) – محمد شحاتة (طلائع الجيش) – محمود جهاد (فاركو) – عبد الغني محمد (الاتحاد) – علي زعزع (فيوتشر) – مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: عبد الرحمن عاطف (غزل المحلة) – أحمد عاطف "قطة" (المقاولون العرب) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).