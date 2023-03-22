ريليفو: بيدري وديمبيلي يغيبان عن كلاسيكو الكأس بسبب انتكاسة في الإصابة

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

بيدري - عثمان ديمبيلي

تأكد غياب بيدري لاعب وسط برشلونة وزميله عثمان ديمبيلي عن إياب نصف نهائي كأس الملك في إسبانيا أمام ريال مدريد بسبب انتكاسة إصابته.

بيدري

النادي : برشلونة

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان من المقرر أن يعود بيدري للمشاركة في المباريات بعد نهاية التوقف الدولي الحالي.

وكشف موقع ريليفو الإسباني أن اللاعب تعرض لانتكاسة ستجعله مستبعدا من مواجهة كلاسيكو المقبلة.

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وأشارت قناة TV3 أن بيدري من المقرر أن يغيب لمدة ما يقرب من شهر.

وتعرض بيدري للإصابة في منتصف فبراير أمام مانشستر يونايتد في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكشف برشلونة وقتها عن إصابة اللاعب في عضلات الفخذ الأيمن وكان من المنتظر لحاقه بكلاسيكو الدوري الذي أقيم يوم 19 مارس.

ويسعى برشلونة لتجهيز بيدري قبل مواجهة أتليتكو مدريد في مسابقة الدوري.

كما أوضح تقرير ريليفو أن الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لعثمان ديمبيلي الذي يقترب من الغياب عن إياب كأس الملك أمام ريال مدريد.

وتسير عملية التعافي بالنسبة لديمبيلي أبطأ مما كان متوقعا، ولا يزال في حاجة لمزيد من الوقت.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد في الجولة الأخيرة قبل التوقف الدولي بمسابقة الدوري.

ووسع برشلونة الفارق إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب وقبل 12 جولة من النهاية.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بهدف دون مقابل في ذهاب نصف نهائي كأس الملك بالمباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

بينما مباراة الإياب ستقام على ملعب كامب نو يوم 5 أبريل المقبل.

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