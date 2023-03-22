حسام حسن: كنت أتمنى مشاركة الأهلي في كأس الرابطة.. ولم يكن بحاجة للناشئين

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 15:42

كتب : FilGoal

حسام حسن - سيراميكا كليوباترا ضد المصري

يرى حسام حسن مدرب المصري أن الأهلي كان قادرا على المشاركة في كأس الرابطة المصري لتوفر قوام كبير من اللاعبين بالنادي.

أعلن النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي ضد المصري يوم 27 مارس الجاري في دور الـ16 لكأس الرابطة.

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وقال حسام حسن عبر قناة MBC مصر: "اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة في كأس الرابطة هو شان داخلي والنادي اتخذ ما يناسب ظروفه لأنه يشارك في أكثر من بطولة".

"بطولة كأس الرابطة مهمة وفكرة جيدة ونجحت الموسم الماضي، واعتقد أن الأهلي لديه فريق أساسي بالكامل ممن لا يلعبون بشكل أساسي كان يمكنهم المشاركة في المباراة ولم يكن ليحتاج حتى ليلعب بالناشئين ولكنه أدرى بظروفه والإدارة قررت إراحة اللاعبين ولكن الأهلي كان قادرا على المشاركة".

"كأس الرابطة مهمة لجميع الأندية وأتمنى بكل تأكيد أن أصل للدور الثاني من البطولة ولكن كنت أتمنى مشاركة الأهلي".

"أتمنى ألا يحطم محمد صلاح رقمي مع منتخب مصر؟ لماذا قد أريد ذلك بالعكس أنا حطمت أرقام الكثير من الناس من قبل، وصلاح لاعب حقق المعجزات في أوروبا ومن أفضل لاعبي العالم وجميعنا نكمل بعض وهي أجيال تسلم أجيال وأتمنى أن يكون الجميع أفضل مني لأن ذلك يسعد الشعب المصري".

وأصبح صلاح على بعد 20 هدفا من الوصول لرقم حسام حسن التاريخي كهداف تاريخي لمنتخب مصر بعد أن وصل لهدفه الـ 49.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت".

وبذلك يتأهل المصري بشكل مباشر إلى دور الثمانية من كأس الرابطة ويتلقي ضد الإسماعيلي الذي تغلب على غزل المحلة في دور الـ16.

وتأهل لربع نهائي كأس الرابطة حتى الآن كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، بجانب المصري الذي تأهل مباشرة.

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