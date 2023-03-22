راديو كتالونيا: ميسي يرغب في العودة لـ برشلونة لأسباب رياضية وعائلية.. ويقدر صعوبة الأمر

يرغب ليونيل ميسي في العودة مجددا إلى برشلونة لأسباب رياضية وشخصية، ولكن في الوقت نفسه يعلم قائد منتخب الأرجنتين أن الأمر معقد لأسباب اقتصادية.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وكان ميسي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان عقب انتهاء تعاقده مع برشلونة في بداية الموسم الماضي، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وكشف راديو كتالونيا RAC1 أن ميسي يمتلك عدة خيارات لموسمه المقبل أبرزها إمكانية العودة إلى برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن ميسي يقدر بشكل إيجابي خلال الوقت الحالي للعودة مجددا إلى برشلونة.

وأوضح التقرير أن خيار برشلونة لم يفكر فيه ميسي في البداية بسبب الخروج المؤلم، ولكنه يرى أنه قد تم إغلاق الجرح.

ويرغب ميسي في العودة لبرشلونة لأسباب رياضية وهي رؤيته بالديناميكية الجيدة للفريق خلال الوقت الحالي، وأسباب شخصية وهي أن عائلته مغرمة بمدينة برشلونة.

وكشف التقرير أن أمر برشلونة ليس الخيار الوحيد إذ لا يستبعد تجديد ميسي تعاقده مع باريس سان جيرمان وهو الخيار الأقل توقعا في الوقت الحالي.

كما أن ميسي يمتلك عرضا من إنتر ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هناك توقعات بانتقاله إلى الدوري السعودي في ظل العروض المغرية من الناحية المالية.

وأشار تقرير راديو كتالونيا إلى أنه لا توجد مفاوضات مفتوحة حاليا بين ميسي وبرشلونة، لكن النجم الأرجنتيني يدرك أن الأمر معقد بسبب الأزمة المالية.

ويعتمد ذلك على تخفيض متوقع لراتب ميسي مع النادي الكتالوني قبل إتمام التعاقد.