كولو مواني: فرصة الوقت القاتل في نهائي كأس العالم؟ كانت ستغير حياتي

تحدث راندال كولو مواني مهاجم منتخب فرنسا عن الفرصة الضائعة التي حرمت فرنسا من التتويج بكأس العالم 2022.

في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع للوقت الإضافي الثاني بنهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين سدد كولو مواني المنفرد كرة قوية تصدى لها إيمليانو مارتينيز ليذهب اللقاء لركلات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتين.

وقال كولو مواني في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب: "كنت شديد التركيز في هذه المباراة. قلت لنفسي (راندال العب بطبيعتك وكأنها آخر مباراة في مسيرتك)".

وأضاف مهاجم آينتراخت فرانكفورت "لو سجلت هذه الكرة لتغيرت حياتي".

وتابع "عندما أشاهدها مرة أخرى أدرك أنه كان لدي الكثير من الخيارات، لكن على أرض الملعب كل شيء يسير بسرعة كبيرة".

وواصل "لن أنسى هذه الفرصة أبدا. كادت تمنحنا اللقب، لن أكذب، ما حدث يشعرني بالجنون".

شارك كولو مواني في المباراة النهائية بعدما دخل التاريخ في نصف النهائي.

إذ دخل مهاجم أينتراخت فانكفورت بديلًا لـ عثمان ديمبيلي في الدقيقة 79 من مباراة المغرب في نصف النهائي، واحتاج 43 ثانية فقط على أرض الملعب ليسجل الهدف الثاني للديوك.

وسجل كولو مواني هدفه الدولي الأول في مباراته الدولية الرابعة فقط، إذ لم يكن قد خاض بقميص فرنسا إلا 9 دقائق قبل كأس العالم.

وصار كولو مواني أول بديل يسجل هدفًا لـ فرنسا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم على مر التاريخ.

وبات كولو مواني ثالث أسرع بديل يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم، ليأخذ مكان ماركوس راشفورد الذي فعلها بقميص إنجلترا أمام إيران في الجولة الأولى للمونديال الحالي بعد 50 ثانية.

ويظل الرقم القياسي مسجلا باسم الدنماركي إيبي ساند في شباك نيجيريا بعد 16 ثانية في نسخة 1998.

وفي المركز الثاني يأتي ريكاردو موراليس لاعب أوروجواي بهدفه أمام السنغال بعد 18 ثانية في نسخة 2002.

وبدأ كولو مواني مسيرته في نانت، وانتقل مطلع الموسم الحالي إلى فرانكفورت.

ولم يكن كولو مواني في القائمة النهائية لـ فرنسا حتى أصيب كريستوفر نكونكو لينال مهاجم فرانكفورت الفرصة الذهبية.

وتعادلت فرنسا مع الأرجنتين 3-3 قبل أن ينتصر راقصو التانجو بركلات الترجيح.