ألبا: قضية نيجريرا؟ التحكيم سلب منا دوري 2014.. وندمت لعدم استكمال دراستي

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 13:27

كتب : FilGoal

جوردي ألبا

يرى جوردي ألبا لاعب برشلونة بأن فريقه قد تضرر من التحكيم في خسارة دوري 2014 لصالح أتليتكو مدريد ولم يستفيد منه على هامش التحقيق في قضية نيجريرا الشهيرة.

جوردي ألبا

النادي : برشلونة

برشلونة

ووجه المدعي العام تهمة الفساد لبرشلونة ورئيسا النادي السابقين لاتهامهم بدفع أموال في الخفاء لخوسي ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسباني السابق.

وقال ألبا عن قضية نجيريرا في حوار مع صحيفة سبورت: "يمكنك أن تعجب بحكم فقط لا أكثر ولا أقل ولكن لم أر أي شيء غريب ولم ألاحظ أن الحكام يصفرون من أجلنا".

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واستمر "في مباراة حسم الدوري ضد أتليتكو مدريد عام 2014 سلبوا اللقب منا وألغي هدفا لميسي بداعي التسلل على الرغم من أنه لم يكن متسللا وحقق أتليتكو اللقب على الرغم من أن ميسي كان على خط واحد مع المدافع ولكنهم ألغوا الهدف".

وتابع "أريد أن يعود ميسي لبرشلونة ولكن لا أعرف ما إذا كان سيعود ولم نتحدث عن الأمر لأنه مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان، عودته ستكون جيدة للفريق ولنفسه".

وواصل "ميسي سعيد في باريس سان جيرمان، في موسمه الأول لم يمر بأوقات جيدة وكان الأمر صعبا بانسبة له في التأقلم مع الحياة هناك ولكن العام الحالي أفضل بالنسبة له".

وأكمل "في اليوم الذي أعلن فيه ميسي رحيله عن برشلونة كنت قد تحدثت معه وأخبرني إنه قد عاد من إبيزا لتوقيع العقد الجديد ولكنني رأيت الأخبار مع زوجتي ولم أصدقها وشعرت بالحيرة لمدة دقيقتين، الأمر كان صعبا لأن لدينا علاقة رائعة ولم أصدق أن ليو كان يغادر برشلونة".

وأضاف "أشعر أنني بخير ولكن أعرف أيضا أنه لم يتبقى لي الكثير، برشلونة نادي متطلب جدا لدي العديد من السنوات المتبقية في كرة القدم، أولا سأنهي الموسم والموسم المقبل مع برشلونة ثم سأرى ما سيحدث".

واستمر "لقد لعبت مع خواكين في فالنسيا واليوم لا يزال يلعب وعمره 40 عاما الأمر لا يتعلق بالجسد فقط ولكن بالحالة العقلية أيضا ولكن حتى يقول الجسد إنه قد اكتفى بالتأكيد، لقد تحدثت مع زملائي والأمر ليس سهلا لأنك تعيش كامل عمرك تلعب كرة القدم".

وأتم "هناك زملاء قد اعتزلوا يخبروني بأنهم يستيقظون في الصباح ولا يعرفون ما سيفعلونه، لقد ندمت على عدم استكمال دراستي اليوم الذي انضممت في إليه فالنسيا كان يجب أن أكمل في السنة الثانية من الدراسة الثانوية ولكنني تركتها لذلك سأتوج بجميع الألقاب الممكنة ثم سأتعلم اللغة الإنجليزية".

صاحب الـ 34 عاما انضم لبرشلونة قادما من فالنسيا في عام 2012.

وتوج ألبا برفقة برشلونة بـ 17 لقبا وسجل 26 هدفا وصنع 99 خلال 451 مباراة خاضهم مع الفريق.

برشلونة جوردي ألبا نيجريرا
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