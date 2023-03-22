أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الألماني مسعود أوزيل اعتزاله نهائيا وبشكل فوزي ممارسة كرة القدم بعمر 34 عاما.

مسعود أوزيل النادي : معتزل

وجاءت رسالة مسعود أوزيل عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

"بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي الفوري من كرة القدم الاحترافية".

"لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترف لمدة 17 عاما وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة، لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة بعد تعرضي لبعض الإصابات، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لترك كرة القدم".

"لقد كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تُنسى. أود أن أشكر أنديتي، شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربخشة وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء".

"يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين. لقد كانوا جزء من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم خلال الأوقات الجيدة والسيئة".

"شكرا لجميع المشجعين الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وعن النادي الذي كنت أمثله".

"الآن أنا أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي الجميلة، وابنتاي الجميلتين -إيدا وإيلا- لكن يمكنك أن تكون على يقين من أنك ستسمع مني من وقت لآخر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي".

"أراكم قريبا/ مسعود!".

أوزيل بدأ مسيرته مع شالكه في 2006، قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن في يناير 2008 ومنه إلى ريال مدريد عام 2010.

وبعد ثلاث سنوات، انتقل أوزيل إلى أرسنال عام 2013 ليستمر هناك حتى 2021 لينتقل إلى فنبرخشة ثم اسطنبول باشاكشهير.

ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل فيها 114 هدفا وصنع 222 لآخرين.

وحصد الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال أربع مرات والدرع الخيرية مرتين.

وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.

ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عاما، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.

لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 40 آخرين.