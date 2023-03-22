أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم

الأربعاء، 22 مارس 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل

أعلن الألماني مسعود أوزيل اعتزاله نهائيا وبشكل فوزي ممارسة كرة القدم بعمر 34 عاما.

مسعود أوزيل

النادي : معتزل

وجاءت رسالة مسعود أوزيل عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

"بعد دراسة متأنية، أعلن اعتزالي الفوري من كرة القدم الاحترافية".

أخبار متعلقة:
تقارير: الشيخ جاسم يتقدم سباق شراء مانشستر.. وموعد البيع المنتظر من جلايزرز جيرو يتحدث عن تنصيب مبابي كقائد لمنتخب فرنسا ذا تايمز: شكوك حول لحاق هالاند بمواجهة ليفربول لطيف: المدرب القادم للزمالك أجنبي.. ولا تحكموا على الصفقات الجديدة الآن

"لقد حظيت بامتياز أن أكون لاعب كرة قدم محترف لمدة 17 عاما وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة، لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة بعد تعرضي لبعض الإصابات، أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لترك كرة القدم".

"لقد كانت رحلة رائعة مليئة باللحظات والعواطف التي لا تُنسى. أود أن أشكر أنديتي، شالكه وفيردر بريمن وريال مدريد وأرسنال وفنربخشة وباشاك شهير والمدربين الذين دعموني بالإضافة إلى زملائي الذين أصبحوا أصدقاء".

"يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أفراد عائلتي وأصدقائي المقربين. لقد كانوا جزء من رحلتي منذ اليوم الأول وقدموا لي الكثير من الحب والدعم خلال الأوقات الجيدة والسيئة".

"شكرا لجميع المشجعين الذين أظهروا لي الكثير من الحب بغض النظر عن الظروف وعن النادي الذي كنت أمثله".

"الآن أنا أتطلع إلى كل ما هو أمامي مع زوجتي الجميلة، وابنتاي الجميلتين -إيدا وإيلا- لكن يمكنك أن تكون على يقين من أنك ستسمع مني من وقت لآخر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي".

"أراكم قريبا/ مسعود!".

أوزيل بدأ مسيرته مع شالكه في 2006، قبل أن ينتقل إلى فيردر بريمن في يناير 2008 ومنه إلى ريال مدريد عام 2010.

وبعد ثلاث سنوات، انتقل أوزيل إلى أرسنال عام 2013 ليستمر هناك حتى 2021 لينتقل إلى فنبرخشة ثم اسطنبول باشاكشهير.

ولعب أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية، سجل فيها 114 هدفا وصنع 222 لآخرين.

وحصد الألماني ألقاب الدوري والكأس والسوبر مرة واحدة مع ريال مدريد، كأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال أربع مرات والدرع الخيرية مرتين.

وفاز بلقب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن عام 2009.

ومع منتخب ألمانيا، فاز أوزيل بلقب كأس العالم 2014، ويورو تحت 21 عاما، بجانب فوزه بجائزة لاعب العام في ألمانيا 2014.

لعب أوزيل 92 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 40 آخرين.

أرسنال ريال مدريد كرة القدم مسعود أوزيل
نرشح لكم
كولو مواني: فرصة الوقت القاتل في نهائي كأس العالم؟ كانت ستغير حياتي سكالوني: ميسي مستمر في الانضمام إلى المنتخب حتى يقول غير ذلك تقارير: الشيخ جاسم يتقدم سباق شراء مانشستر.. وموعد البيع المنتظر من جلايزرز جيرو يتحدث عن تنصيب مبابي كقائد لمنتخب فرنسا ذا تايمز: شكوك حول لحاق هالاند بمواجهة ليفربول حوار - دوكوري: صلاح واجهة مميزة للإسلام.. أصوم كل أيام رمضان وإدريسا جانا إمامنا دي بروين قائدا لـ بلجيكا وكورتوا نائبا له سكاي ألمانيا: فرانكفورت متفائل بضم مرموش رغم عدم التوصل لاتفاق
أخر الأخبار
كولو مواني: فرصة الوقت القاتل في نهائي كأس العالم؟ كانت ستغير حياتي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ألبا: قضية نيجريرا؟ التحكيم سلب منا دوري 2014.. وندمت لعدم استكمال دراستي 36 دقيقة | الدوري الإسباني
أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكالوني: ميسي مستمر في الانضمام إلى المنتخب حتى يقول غير ذلك 39 دقيقة | أمريكا
تقارير: الشيخ جاسم يتقدم سباق شراء مانشستر.. وموعد البيع المنتظر من جلايزرز 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جيرو يتحدث عن تنصيب مبابي كقائد لمنتخب فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
ذا تايمز: شكوك حول لحاق هالاند بمواجهة ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
لطيف: المدرب القادم للزمالك أجنبي.. ولا تحكموا على الصفقات الجديدة الآن 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال