سكالوني: ميسي مستمر في الانضمام إلى المنتخب حتى يقول غير ذلك

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن ليونيل ميسي قائد الفريق مستمر في الانضمام حتى يقول غير ذلك.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين

وأعتقد الكثيرون عقب نهاية كأس العالم 2022 أن ميسي سيعلن اعتزاله الدولي بعد التتويج باللقب.

وكان لقب كأس العالم هو آخر الإنجازات التي يسعى ميسي لتحقيقها، ونجح في ذلك بعمر الـ 35 عاما.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي: "من السهل قراءة ميسي، هو جاهز للعب ومستعد لمواصلة الانضمام إلى المنتخب".

وشدد مدرب الأرجنتين "حتى يقول ميسي لي غير ذلك، سيواصل الحضور مع المنتخب".

وتابع "عندما يقول ميسي لم أعد أشعر بذلك، سنقرر ما سنفعل، وسأحاول إقناعه بالعودة".

وأضاف سكالوني "أما في هذه الأثناء، ميسي سعيد في ملعب كرة القدم وسعيد مع المنتخب، وهذا أمر جيد جدا لنا".

ويلعب منتخب الأرجنتين لأول مرة بعد التتويج بلقب كأس العالم خلال التوقف الدولي الحالي، بمواجهة بنما فجر الجمعة.

وكشف سكالوني "نحن أبطال العالم، ولكن يتعين على اللاعبين فهم أن هذا لا يمنحنا الحق في فعل ما نريد، علينا اللعب لتحقيق نتائج إيجابية".

واختتم سكالوني تصريحاته "ستظل أبواب المنتخب دائما مفتوحة لميسي ونتمنى أن يلعب في كأس العالم المقبلة وليس فقط كوبا أمريكا، هذا الأمر يعتمد كثيرا على ما يريده وما يحدث بمرور الوقت، وسننتظره دائما".