لطيف: المدرب القادم للزمالك أجنبي.. ولا تحكموا على الصفقات الجديدة الآن

شدد خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك على أن مدرب الفريق القادم خلفا لجوسفالدو فيريرا سيكون أجنبيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي على فسخ التعاقد مع تنازل فيريرا على جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

وقال لطيف عبر القناة الأولى: "تجديد عقدي حمزة المثلوثي وسيف فاروق جعفر من ضمن أولويات أمير مرتضى منصور وإسماعيل يوسف مع مجلس الإدارة سنتابع الأمر وهناك أولويات ولكي نفكر بشكل منطقي يجب أولا أن نتعاقد مع مدير فني جديد وتمديد عقود اللاعبين ثم تقييم الفترة الماضية".

"طموحات الزمالك هي المنافسة على جميع البطولات حتى النفس الأخير وهذا ما نسعى إليه وهدفنا في المرحلة المقبلة ألا نفقد أي بطولة".

"العلاقة مع فيريرا في المراحل الأخيرة حاليا ونضع الرتوش الأخيرة على كيفية الرحيل بشكل يليق بالزمالك وبالمدرب الذي حقق الكثير للزمالك حتى لو لم يكن موفقا في الفترة الأخيرة".

"فيريرا يقدم مرونة كبيرة في عملية رحيله ويحترم مجلس الإدارة والجماهير واسم نادي الزمالك ويتفاوض بكل احترام واعتقد أنه يكن معزة خاصة للنادي في قلبه".

"قولا واحدا المدير الفني القادم الدائم للزمالك سيكون أجنبي طبقا لاجتماع مجلس الإدارة وسيكون هناك فترة انتقالية بين رحيل فيريرا وتولي مدرب جديد وسيتولى مجلس إدارة من أبناء النادي لحين الاستقرار على المدرب الجديد بعد دراسة السير الذاتية".

"لا يوجد أي أزمة في مستحقات لاعبي الزمالك وعلاقة اللاعبين مع مجلس الإدارة على أحسن ما يرام ويسودها الحب والاحترام والتقدير".

"أحمد حسام ميدو قيمة فنية وأحد الأسماء المطروحة بقوة وابن من أبناء الزمالك وفي النهاية سنتسقر على اسم يناسب المرحلة الحالية".

"النتائج ليست في صالح الصفقات الجديدة وعلى سبيل المثال مصطفى شلبي ليس أشرف بنشرقي ودونجا ليس طارق حامد والعديد من اللاعبين لم يصلوا لأفضل مستوياتهم أنا مع تلك الانتقادات ولكن لا يجب أن تحكم على لاعب قبل أن يكون جميع اللاعبين في مستوياتهم".

"أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي ومصطفى محمد كانوا مختلفين في موسمهم الأول عن الثاني وطارق حامد الذي وقع مع الزمالك ليس هو من رحل لذلك لا يجب أن نحكم على الصفقات بشكل مبكر وخروج العديد من اللاعبين أصحاب الأسماء والخبرات أثر على الفريق وجعل جماهير الزمالك غير راضين".

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات رسميا قبل جولة على نهايته.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري بـ33 نقطة بعد 20 مباراة خاضها.

المدرب صاحب الـ76 عاما قاد الزمالك في ولاية ثانية بعد الأولى في عام 2015.

وتوج الزمالك مع فيريرا في ولايته الثانية بلقب للدوري وكأس مصر.

وكان مجلس إدارة الزمالك أقال فيريرا ولكنه عاد لتولي قيادة الفريق بسبب عدم التوصل لاتفاق حول الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

وقاد فيريرا الزمالك في 52 مباراة قبل الإقالة فاز في 32 وتعادل في 11 وهُزم في 9.