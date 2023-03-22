خبر في الجول - لجنة مسابقات الناشئين المصرية تسمح باللعب على نجيل صناعي في رمضان
الأربعاء، 22 مارس 2023 - 11:43
كتب : إبراهيم رمضان
سمحت لجنة مسابقات الناشئين باتحاد الكرة المصري إقامة المباريات على ملاعب نجيل صناعي في رمضان.
وكانت اللوائح تشترط إقامة المباريات على ملعب نجيل طبيعي.
وجاء القرار بالسماح باللعب على ملاعب النجيل الصناعي بسبب الإضاءة إذ تقام جميع المباريات عقب الإفطار.
وعلم FilGoal.com أن قرار لجنة مسابقات الناشئين جاء كالآتي:
"السماح لبطولات الجمهورية مواليد 2001 و2003 باللعب خلال شهر رمضان فقط على ملاعب النجيل الصناعي المضاءة، وذلك للأندية التي لديها مشكلة في إيجاب ملاعب مضاءة ذات نجيل طبيعي".
وكانت الاشتراطات قبل انطلاق الموسم تنص على إقامة المباريات على ملاعب نجيل طبيعي فقط.
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