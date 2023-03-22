عامر حسين: نهاية الدوري في موعدها إن لم تحدث مفاجآت.. وموقف نهائي الكأس

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم عن نهاية مسابقة الدوري في موعدها بمنتصف يوليو إن لم يحدث مفاجآت.

وأوضح عامر حسين أن الإعلان عن موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز خلال يومين على أقصى تقدير.

وعن انسحاب الأهلي من بطولة كأس الرابطة قال عامر حسين: "هدف بطولة كأس الرابطة تجهيز الأندية وقت التوقف الدولي، وشاهدنا الموسم الماضي الكثير من الأندية شاركت بالبدلاء والشباب وبينهم الأهلي وبذلك الغرض هو مصلحة الأندية".

وبسؤاله عن موعد نهاية الدوري أجاب عبر قناة etc: "من المقرر أن يتم إنهاء المسابقة يوم 15 يوليو ولكن ذلك إذا لم تظهر مفاجآت مثلما حدث وقت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وشدد "نحن متفائلون أن تنتهي مسابقة الدوري في منتصف يوليو، ولكن إن حدثت مفاجأة بالتأكيد ستكون النهاية عقب 5 أغسطس بعد ختام البطولة العربية".

ويشارك الزمالك في الأدوار النهائية من البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين.

أما عن احتمالية تأخير نهاية الدوري أوضح "لائحة الفرق المشاركة في المسابقات القارية لم تتغير، وإن شاء الله متفائل بنهاية الدوري قبل تقديم الفرق المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية".

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح الفرق المشاركة في البطولات القارية بناء على نتيجة الدور الأول حال انتهت المسابقة عقب طلب الاتحاد الإفريقي للفرق المشاركة.

وبالحديث عن كأس مصر أوضح "سيتم إعلان موعد نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز بشكل رسمي الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير وستكون المباراة في شهر أبريل بصورة مؤكدة لأن موعد لقاء السوبر يوم 5 مايو المقبل".

وبسؤاله هل الأقرب إقامة النهائي يوم 9 أبريل أجاب "ربما، كل الاحتمالات واردة ويتم دراسة الأمر من كل الجوانب قبل الإعلان النهائي".

وتابع عامر حسين "غير صحيح وصول عقوبة على كهربا وعدم إعلانها من اتحاد الكرة، لجنة الانضباط لا تعود لإدارة الاتحاد في العقوبات ولكن يتم إبلاغ المدير التنفيذي لإعلان القرار فورا".

واختتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته "ليس من حق مجلس إدارة الاتحاد الاطلاع على عقوبات لجنة الانضباط قبل صدورها".