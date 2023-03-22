مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 والقنوات الناقلة.. مواجهة حاسمة للمنتخب الأولمبي
الأربعاء، 22 مارس 2023 - 10:22
كتب : FilGoal
يستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة حاسمة أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تقود إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
وفي تصفيات أمم إفريقيا للكبار، يلعب منتخب بنين أمام رواندا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويستضيف منتخب سيراليون نظيره ساو تومي وبرينسيبي في الثامنة مساء.
ويلعب منتخب إيرلندا وديا امام لاتفيا في العاشرة إلا الربع مساء.
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