كرة سلة – اتحاد المنستير حامل اللقب يودع BAL من دور المجموعات

ودع اتحاد المنستير حامل لقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة "BAL" البطولة من دور المجموعات.

وخسر الفريق التونسي على يد نظيره دوان السنغالي بنتيجة 76-60 في المباراة التي أقيمت في قاعة داكار أرينا.

وكان شوط المباراة الأولى قد انتهى بفوز الفريق السنغالي بنتيجة 42-32 قبل أن يحسمها بفارق 16 نقطة.

وودع اتحاد المنستير منافسات بطولة إفريقيا للأندية BAL 3 في نسختها الثالثة تحت رعاية NBA.

وحمل بطل تونس لقب النسخة الماضية من بطولة إفريقيا للأندية عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي في المباراة النهائية

وتغلب الاتحاد المنستيري التونسي على الزمالك خلال نصف نهائي النسخة الماضية بنتيجة 88-81 ليتأهل إلى النهائي.

وجاء ترتيب فرق مجموعة الصحراء كالآتي:

1- استاد مالي

2- دوان السنغالي

3- أبيدجان الإيفواري

4- ريج الرواندي

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بخوض منافسات مجموعة النيل على صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو المقبل.