حازم إمام: فيتوريا وميكالي يؤمنان باللاعب المصري أكثر من مصريين كُثر على مواقع التواصل

دعا حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الجماهير لملء المدرجات في مباريات المنتخبات الوطنية.

وقال إمام عبر أون تايم سبورتس: "في مجموعتنا كل الفرق تمتلك 3 نقاط، هذا أمر جيد وسيئ في نفس الوقت، لأن الفرص متساوية، يجب أن نفوز في المباريات الأربع المتبقية".

وأضاف: "مالاوي منتخب محترم للغاية، شاهدناه في كأس الأمم الإفريقية، يتميز بالسرعة والتحولات المميزة".

وتابع: "نتمنى رؤية جمهور مصر في مباراة المنتخب الأولمبي غدًا، خصوصًا أنها مباراة خروج مغلوب".

وأكمل: "أيضًا نتمنى أن تملأ الجماهير الملعب في مباراة المنتخب الأول أمام مالاوي، لأننا عندما نذهب إلى مالاوي سيكون الجمهور حاضرًا بقوة، نود دائمًا استغلال دعم الجماهير لأنه يكون اللاعب رقم 1".

وتحوّل للحديث عن روي فيتوريا المدير الفني: "فيتوريا يضم لاعبين جدد في كل معسكر، شاهدنا محمود حمادة سابقًا وظهوره الأول مع المنتخب تحت قيادة فيتوريا".

وأشار: "ميزة فيتوريا الكبيرة أنه متفائل طوال الوقت، دائمًا ما يقول لي سنفوز وهو إيجابي للغاية".

واستدرك: "بالتأكيد هناك مشاكل، لكنه من نوع الأشخاص الذين لا ينظرون لنصف الكوب الفارغ".

وأتم: "أحيانًا أكون مكتئبا بسبب أحوال الكرة وأذهب إليه لأجده متفائلا للغاية، ميكالي أيضا شخص إيجابي بدوره، ربما يؤمنان باللاعب المصري أكثر من أشخاص كثر على مواقع التواصل الاجتماعي".