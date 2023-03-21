حازم إمام: فيتوريا وميكالي يؤمنان باللاعب المصري أكثر من مصريين كُثر على مواقع التواصل

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر - فيتوريا

دعا حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الجماهير لملء المدرجات في مباريات المنتخبات الوطنية.

وقال إمام عبر أون تايم سبورتس: "في مجموعتنا كل الفرق تمتلك 3 نقاط، هذا أمر جيد وسيئ في نفس الوقت، لأن الفرص متساوية، يجب أن نفوز في المباريات الأربع المتبقية".

وأضاف: "مالاوي منتخب محترم للغاية، شاهدناه في كأس الأمم الإفريقية، يتميز بالسرعة والتحولات المميزة".

وتابع: "نتمنى رؤية جمهور مصر في مباراة المنتخب الأولمبي غدًا، خصوصًا أنها مباراة خروج مغلوب".

وأكمل: "أيضًا نتمنى أن تملأ الجماهير الملعب في مباراة المنتخب الأول أمام مالاوي، لأننا عندما نذهب إلى مالاوي سيكون الجمهور حاضرًا بقوة، نود دائمًا استغلال دعم الجماهير لأنه يكون اللاعب رقم 1".

وتحوّل للحديث عن روي فيتوريا المدير الفني: "فيتوريا يضم لاعبين جدد في كل معسكر، شاهدنا محمود حمادة سابقًا وظهوره الأول مع المنتخب تحت قيادة فيتوريا".

وأشار: "ميزة فيتوريا الكبيرة أنه متفائل طوال الوقت، دائمًا ما يقول لي سنفوز وهو إيجابي للغاية".

واستدرك: "بالتأكيد هناك مشاكل، لكنه من نوع الأشخاص الذين لا ينظرون لنصف الكوب الفارغ".

وأتم: "أحيانًا أكون مكتئبا بسبب أحوال الكرة وأذهب إليه لأجده متفائلا للغاية، ميكالي أيضا شخص إيجابي بدوره، ربما يؤمنان باللاعب المصري أكثر من أشخاص كثر على مواقع التواصل الاجتماعي".

مصر حازم إمام منتخب مصر فيتوريا
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 والقنوات الناقلة.. مواجهة حاسمة للمنتخب الأولمبي هشام صلاح: لم أشعر أني غريبا على منتخب مصر.. ونصيحة فيتوريا وزير الرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة مالاوي لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة زامبيا.. محمد صلاح يزور مران المنتخب الأولمبي خبر في الجول - ميكالي يستقر على عدم ضم مصطفى أشرف لقائمة المنتخب الأولمبي ضد زامبيا انضمام المحترفين ولاعبي بيراميدز إلى معسكر منتخب مصر فيتوريا يرحب بلاعبي منتخب مصر: افتقدناكم كثيرا.. هيا بنا للعمل تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
لطيف: المدرب القادم للزمالك سيكون أجنبيا.. ولا تحكموا على الصفقات الجديدة دقيقة | الكرة المصرية
هل يصطدم رونالدو بـ حجازي وطارق حامد مجددا؟ تحديد موعد نصف نهائي كأس السعودية 9 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - لجنة مسابقات الناشئين المصرية تسمح باللعب على نجيل صناعي في رمضان 17 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين: نهاية الدوري في موعدها إن لم تحدث مفاجآت.. وموقف نهائي الكأس ساعة | الكرة المصرية
زيكو: تفاجأت من طلب الحدود 40 مليون لبيعي.. لا يوجد لاعب في مصر يستحق هذا المبلغ ساعة | الكرة المصرية
رفيق كابو: شيكابالا هو الأسطورة بالنسبة لي.. وأشعر أنني منسي مع منتخب تونس ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 مارس 2023 والقنوات الناقلة.. مواجهة حاسمة للمنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة – اتحاد المنستير حامل اللقب يودع BAL من دور المجموعات 11 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شباك نظيفة أو فارق هدفين.. سيناريوهات تأهل الأهلي لربع نهائي إفريقيا أمام الهلال 2 انتهت مجموعة الأهلي – الهلال (1) - (1) صنداونز.. تعادل لمصلحة الأهلي 3 قرعة دوري أبطال أوروبا - قمة إيطالية وسيتي ضد بايرن.. ونصف نهائي ناري 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - مصيره ليس بيده ولكن.. والخروج لا يزال واردا إن تعادل الهلال