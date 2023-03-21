عامر حسين لـ في الجول: لا عقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من كأس الرابطة

أوضح عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف على لجنة المسابقات حقيقة توقيع غرامة مالية على الأهلي بعد عدم مشاركته في كأس الرابطة.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "لا عقوبات على الأهلي بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة".

وأضاف "هذه البطولة من أجل مساعدة الأندية والاستفادة منها خلال فترة التوقف الدولي ".

وأتم تصريحاته "سيتم تأجيل مباريات الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا خلال الجولة 22 من الدوري المصري".

أعلن النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وبذلك يتأهل المصري بشكل مباشر إلى دور الثمانية من كأس الرابطة ويتلقي ضد الإسماعيلي الذي تغلب على غزل المحلة في دور الـ16.

وتأهل لربع نهائي كأس الرابطة حتى الآن كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري وحرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، بجانب المصري الذي تأهل مباشرة.