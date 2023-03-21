تأجيل لـ الأهلي والزمالك.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 22 و23 من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات الجولتين 22 و23 من الدوري المصري.

وتقام المباريات خلال شهر رمضان بداية من يوم 30 مارس الجاري.

وسيتم تأجيل مباريات الفرق المصرية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الجولة 22 من الدوري.

وبذلك سيتم تأجيل مباريات طلائع الجيش ضد الأهلي، والمصري مع الزمالك، وبيراميدز مع حرس الحدود، وفيوتشر مع الداخلية.

وسيلعب الزمالك مباراته المؤجلة مع المصري من الجولة 22 ضمن مباريات الجولة 23، على أن يتم تأجيل مباراته في هذه الجولة مع طلائع الجيش لموعد آخر يتم تحديده لاحقا.

وجاءت مواعيد الجولات كالآتي:

الجولة 22

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب

الخميس 30 مارس

استاد المقاولون العرب

إنبي × البنك الأهلي

الخميس 30 مارس

استاد بتروسبورت

سموحة × الإسماعيلي

الخميس 30 مارس

استاد الإسكندرية

فاركو × أسوان

الجمعة 31 مارس

استاد برج العرب

غزل المحلة × الاتحاد السكندري

الجمعة 31 مارس

استاد غزل المحلة

الجولة 23

حرس الحدود × إنبي

الإثنين 3 أبريل

استاد حرس الحدود

الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا

الإثنين 3 أبريل

استاد الإسماعيلية

الداخلية × فاركو

الثلاثاء 4 أبريل

استاد بتروسبورت

أسوان × سموحة

الثلاثاء 4 أبريل

استاد أسوان

الأهلي × غزل المحلة

الأربعاء 5 أبريل

استاد القاهرة

المقاولون العرب × بيراميدز

الأربعاء 5 أبريل

استاد المقاولون

الاتحاد × فيوتشر

الخميس 6 أبريل

استاد الإسكندرية