هل ألمح لوجود مفاوضات؟ إيدرسون: ناقشت مع لاعبي مدريد رأيهم في أنشيلوتي

كشف إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل عن مناقشته لزملائه وممن تدربه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي فكرة تدريبه للفريق.

وربطت العديد من التقارير الصحفية مستقبل المدرب الإيطالي بمنتخب البرازيل عقب رحيل تيتي من منصبه عقب كأس العالم 2022.

وتحدث إيدرسون لموقع "يو أو إل" البرازيلي قائلا: "أنشيلوتي مدربا للبرازيل؟ لقد ناقشت الأمر مع كاسيميرو وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو".

وأكمل "أخبروني جميعا أنه رجل استثنائي والجميع يحبه وهو ناجح للغاية".

وأتم حارس مرمى سيتي والبرازيل حديثه "سنرى في المستقبل القريب إن كان سيتولى تدريب المنتخب أم لا".

وسبق ودرب أنشيلوتي كاسيميرو قبل انتقاله لمانشستر يونايتد، فيما مازال يتولى تدريب فينيسيوس جونيور وميليتاو.

ويرتبط أنشيلوتي بعقد ممتد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2024.

وتحدث أنشيلوتي عن مستقبله قبل عدة أيام وقال: "هذا قرار للنادي وأريد البقاء هنا لبقية حياتي ولكن هذا الأمر مستحيل، سنتخذ القرار في نهاية الموسم".

وأردف "فكرتي هي أنني أريد الاستمرار وأتمنى حدوث ذلك، إن كان النادي يريدني لثلاثة أشهر أو ثلاث سنوات سوف أستمتع بالأمر في كلا الحالتين".