دي بروين قائدا لـ بلجيكا وكورتوا نائبا له

أصبح كيفين دي بروين قائدا لمنتخب بلجكيا خلفا لإيدين هازارد.

وأعلن إيدين هازارد اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلجيكا عقب الخروج م منافسات كأس العالم 2022.

واختار دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا الجديد لاعب مانشتسر سيتي قائدا لفريقه ليخلف هازارد.

كما اختار تيديسكو تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ليكون نائبا له.

وقال دي بروين في مقطع فيديو عقب اختياره قائدا لمنتخب بلجيكا: "إنها لحظة فخر أن أكون قائد بلدنا".

وأضاف "ألعب لبلجيكا منذ فترة طويلة لذلك يشرفني أن أمثلها بهذه الطريقة. آمل أن أتمكن من أداء هذا الدور بشكل جيد".

تيديسكو تولى تدريب منتخب بلجيكا خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي اتجه لتدريب منتخب البرتغال.

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة السويد يوم الجمعة المقبل على أن يواجه نظيره الألماني يوم 28 من الشهر الجاري.

صاحب الـ31 عاما لعب مع منتخب بلجيكا 97 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 46 آخرين بجميع المسابقات.