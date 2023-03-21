محمد إبراهيم: كأس الرابطة بطولة مهمة وفرصة للمنافسة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 22:12

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

شدد محمد إبراهيم لاعب نادي سيراميكا كليوباترا على أهمية بطولة كأس الرابطة لفريقه عقب الفوز على سموحة.

وفاز سيراميكا على سموحة 5-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال إبراهيم عبر "أون تايم سبورتس": "كأس الرابطة بطولة مهمة وفرصة لزيادة المنافسة بين الفرق على البطولات. لعبنا مباراة صعبة أمام فريق جيد ويتولى قيادته مدير فني مميز أكن له كل الاحترام والتقدير".

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وأضاف "أحمد سامي مدرب سموحة هو من أسس الفريق الحالي لنادي سيراميكا كليوباترا ويعرف إمكانيات الفريق جيدا لذلك صعب من مهمتنا خلال المباراة".

وتابع "الجهاز الفني تحدث معنا بين شوطي المباراة وأبلغنا أننا نسير بشكل جيد ونملك الأفضلية وعلينا ترجمة ذلك إلى تحقيق الفوز وهذا ما تحقق من خلال ركلات الترجيح".

وسجل صلاح محسن ومحمد عادل ورجب نبيل ومحمد شكري ومحمد توني ركلات ترجيح سيراميكا.

فيما سجل بنجامين بواتينج وحسين فيصل وبركات حجاج لسموحة وأضاع حسام حسن.

وأقيمت 4 مباريات في ثمن نهائي كأس الرابطة حتى الآن.

وحسمت فرق حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد وسيراميكا كليوباترا تأهلهم إلى ربع النهائي.

وتأهلت الفرق الأربعة إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

سموحة سيراميكا كليوباترا
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