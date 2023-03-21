سكاي ألمانيا: فرانكفورت متفائل بضم مرموش رغم عدم التوصل لاتفاق

يواصل نادي أينتراخت فرانكفورت مفاوضاته مع عمر مرموش لضمه في فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد مرموش مع ناديه الحالي فولفسبورج في 30 يونيو المقبل، ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ مجانًا.

وذكرت شبكة سكاي ألمانيا" أن إدارة فرانكفورت متفائلة بإمكانية التعاقد مع الجناح المصري.

في الوقت نفسه، أوضحت الشبكة أن الاتفاق النهائي بين الطرفين لم يتم حتى اللحظة.

وذكر التقرير أيضًا أن ماركوس كروشه المدير الرياضي لـ فرانكفورت يسعى لضم كونستانتينوس مافروبانوس مدافع شتوتجارت.

وأفادت سكاي أن كروشه مُعجب بقلب الدفاع اليوناني الذي سبق له اللعب في أرسنال.

وذكرت تقارير عديدة سابقة أن فرانكفورت يتصدر سباق التعاقد مع مرموش الصيف المقبل.

وعاد مرموش للمشاركة أساسيًا مؤخرًا وسجّل أمام فرانكفورت وشتوتجارت.

وسجل مرموش 6 أهداف في 27 مباراة هذا الموسم، وصنع هدفا.

ويتواجد مرموش في صفوف فولفسبورج منذ انضمامه إليه قادمًا من وادي دجلة عام 2017.

وبدأ مرموش مع رديف فولفسبورج، ثم وصل إلى الفريق الأول عام 2020 وخرج بعدها معارًا إلى سانت باولي وشتوتجارت.

ويُنتظَر أن يظهر مرموش مع منتخب مصر في مباراتي مالاوي بالتوقف الدولي لشهر مارس الجاري.