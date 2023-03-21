أول الصاعدين.. الخنيسي ينطح الساورة ويعبر بـ الكويت في كأس العرب للأندية

تأهل الكويت الكويتي إلى الدور التمهيدي الثاني من كأس العرب للأندية، بتفوقه على شبيبة الساورة الجزائري.

وتعادل الكويت أمام مضيفه شبيبة الساورة بهدفٍ لكل طرف في ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران.

واستفاد الكويت من فوزه ذهابًا منذ أسبوع بهدفٍ دون رد.

وصعّب الكويت مهمة أصحاب الأرض عندما تقدّم التونسي طه ياسين الخنيسي بهدف أول في الدقيقة 64.

واشتعلت المباراة عندما أدرك إلياس دوسن التعادل للفريق الجزائري في الدقيقة 76، لكن الوقت المتبقي لم يكن كافيًا لعودة أصحاب الأرض.

ويلتقي الكويت في الدور المقبل مع الفائز من نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن.

وفاز نواذيبو ذهابًا في ملعبه على شباب الأردن برباعية مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب في الزرقاء يوم 12 أبريل المقبل.

ويسعى الكويت إلى حجز بطاقته في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا شباب بلوزداد الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي، وفريق رابع لم يتحدد بعد.

وسيكون الفريق الرابع أحد أندية الجيش الملكي المغربي، واتحاد طرابلس الليبي، والبرج اللبناني، والوحدة الإماراتي.

ويقام دور المجموعات -الرئيسي- للبطولة بشكلٍ مُجمع في شهر يوليو المقبل.