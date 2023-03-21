لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة زامبيا.. محمد صلاح يزور مران المنتخب الأولمبي
الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 20:38
كتب : بسام أبوبكر
حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول على زيارة مران منتخب مصر الأولمبي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويخوض منتخب مصر الأول مرانه في ملعب الدفاع الجوي، كما يتواجد في الملعب الفرعي للاستاد منتخب مصر الأولمبي.
وتوجه محمد صلاح لزيارة منتخب مصر الأولمبي لمصافحة الجهاز الفني واللاعبين ودعمهم قبل مباراة زامبيا المقبلة.
ويلعب منتخب مصر الأولمبي غدا الأربعاء ضد زامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تقود إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.
بينما يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة مالاوي يوم 24 مارس الجاري في الدفاع الجوي، على أن تقام المباراة الثانية في مالاوي يوم 28 من الشهر ذاته.
نرشح لكم
خبر في الجول - ميكالي يستقر على عدم ضم مصطفى أشرف لقائمة المنتخب الأولمبي ضد زامبيا انضمام المحترفين ولاعبي بيراميدز إلى معسكر منتخب مصر فيتوريا يرحب بلاعبي منتخب مصر: افتقدناكم كثيرا.. هيا بنا للعمل تصفيات أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر مع مالاوي.. القنوات الناقلة والمعلق إمام عاشور: التسجيل من أول مباراة مع ميتيلاند كرم من الله.. وأتمنى التوفيق لـ الزمالك محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادا لـ مالاوي بمشاركة 15 لاعبا قائمة مالاوي - حضور نجم أمم إفريقيا وغياب صانع معجزة 2008 أمام مصر