لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة زامبيا.. محمد صلاح يزور مران المنتخب الأولمبي

حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول على زيارة مران منتخب مصر الأولمبي.

ويخوض منتخب مصر الأول مرانه في ملعب الدفاع الجوي، كما يتواجد في الملعب الفرعي للاستاد منتخب مصر الأولمبي.

وتوجه محمد صلاح لزيارة منتخب مصر الأولمبي لمصافحة الجهاز الفني واللاعبين ودعمهم قبل مباراة زامبيا المقبلة.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي غدا الأربعاء ضد زامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تقود إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

بينما يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة مالاوي يوم 24 مارس الجاري في الدفاع الجوي، على أن تقام المباراة الثانية في مالاوي يوم 28 من الشهر ذاته.