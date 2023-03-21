حوار - سيبايوس: تحدثت مع جافي في المنتخب واكتشفت أننا من قريتين متجاورتين

بعد غياب طويل، عاد داني سيبايوس لاعب ريال مدريد لصفوف منتخب إسبانيا.

لاعب الوسط الإسباني اكتسب أهمية مفاجئة في ريال مدريد بالأسابيع الماضية، لتطالب جماهير النادي بتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وأجريت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارًا مطولًا مع سيبايوس من داخل معسكر المنتخب.

وتطرق الحديث للتشاحن الذي حدث بين سيبايوس وجافي زميله في المنتخب ومنافسه في برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

دعونا نتطرق إلى نص الحوار…

لم تنضم للمنتخب منذ أكتوبر 2020.

"كنت أتحدث عن ذلك مع إياجو (أسباس) وكيبا (أريزابالاجا) أننا لم نر بعضنا منذ فترة طويلة. مرت 3 سنوات تقريبًا. من المؤسف الغياب عن اليورو وكأس العالم، لكن الآن بدأت حقبة جديدة، أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا في أول قائمة لـ لويس دي لا فوينتي".

كيف كانت صعوبة هذا الطريق؟

"بعد تعرضي لإصابة كبيرة، العودة للمنتخب لم تكن سهلة. لكني حظيت بالاستمرارية في آخر شهر ونصف وهي أفضل فترة لي مع ريال مدريد، وذلك ساعدني على العودة للمنتخب".

هل سعدت للغاية بتولي لويس دي لا فوينتي تدريب المنتخب؟

"سعدت لأجله. إنه في اتحاد الكرة منذ سنوات طويلة، يستحق هذا، عمل مع الكثير من اللاعبين الموجودين هنا، عمله كان مميزًا مع مراحل الشباب".

وماذا كانت أول رسالة لكم؟

"إنه مباشر جدًا ويمتلك أفكارًا واضحة بشأن كيفية اللعب. سيكون أسلوبه مشابهًا لما فعلناه في الفئات العمرية الصغرى، كرة قدم مباشرة. يحب أن يعمل اللاعبون بقوة وأن يسود الاحترام بين المجموعة".

وماذا تشعر بشأن ما قدّمته إسبانيا في كأس العالم؟

"شاهدت المباريات، حالفنا سوء حظ بمواجهة منتخب صلب مثل المغرب، أمامه لم يكن هناك أي حلول لمواجهة هذا الدفاع المتأخر، والهجمات المرتدة يمكن أن تقصيك. حظنا كان سيئًا باللجوء إلى ركلات الترجيح أمام حارس مرمى مثل بونو".

هل انتهى أسلوب الاستحواذ واللمسة الواحدة؟

"الاستحواذ على الكرة لا يعني بالضرورة أن تكون بين أقدام قلبي الدفاع، بل يجب أن نستحوذ عليها في ملعب المنافس. كلما ابتعدنا أكثر عن مرمانا، كان ذلك أفضل. يجب أن تهاجم إسبانيا الخطوط الأخيرة لدفاع الخصم".

هل سنرى إسبانيا بأسلوب مختلف؟

كرة القدم تطورت كثيرًا، وهذا المنتخب يمتلك القدرات اللازمة لمجابهة أي منافس. نمتلك الشباب والشغف والأمل، لدينا الرغبة في العودة لملامسة الألقاب".

هل تنفستم الصعداء لغياب هالاند عن مباراة النرويج؟

"وصلنا النبأ أثناء الإفطار، إنه لاعب محوري لمنتخب بلاده، أنا أردت اللعب أمامه، و90% من منتخبنا امتلك نفس الرغبة، أمّا 10% فكانوا يرغبون في غيابه، وهُم قلوب الدفاع بالطبع".

"لم يرغبوا في اللعب أمامه. إنه لاعب من الممتع مشاهدته، لا يوجد له مثيل في العالم، ولاعب الوسط يستمتع بامتلاك لاعب مثله أمامه مع قدرته العالية على التهديف والهروب من الرقابة".

لكن في المستقبل القريب يمكنك أن تمتلك فرصة مواجهة هالاند، أليكس كذلك؟

"سأود لو أواجه مانشستر سيتي في نصف النهائي، لكن علينا أن نسير بتروي".

هل تحدثت مع جافي عن دفعة الكلاسيكو؟

"مدرب المنتخب كان على علم بما دار بيننا في المباراة، وطلب مننا أن نتحدث وهذا ما فعلناه بالفعل. لم أكن قد تعرفت عليه مسبقًا، لكن اتضح أننا من قريتين قريبتين، تفصلنا 10 كيلومترات فقط، وأنتم تعرفون كيف نحن الذين ننحدر من الجنوب، نمتلك دماءً حامية".

"حللنا الأمر وتحدثنا، كل ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب. يجب أن نسير في نفس الاتجاه لأن لو الأجواء بيننا لم تكن جيدة فلن أركض من أجله في الملعب وهو لن يركض من أجلي. يجب أن نترك ما حدث جانبًا، نتشارك المركز والآن نحن زميلان".

وماذا عن مستقبل داني سيبايوس؟

"لم أتحدث عن التجديد مع ريال مدريد طوال الموسم. يتبقى شهران مثيران. أنا هادئ. يجب أن أستمتع بهذا الوقت، سأكون مخطئًا لو فكرت في التجديد، يجب أن أستمتع بكرة القدم والآن عدت للمنتخب".

هل تواصلت معك العديد من الأندية؟

"حظيت باتصالات من بعض الفرق، لكن لو ركزت خارج الملعب الآن سيكون ذلك تقليلًا من احترام ريال مدريد وزملائي ومدربي مع تواجدنا في 3 بطولات مختلفة. يجب أن نركز على ما تبقى من 15 أو 20 مباراة".

وماذا تغيّر منذ يناير؟

"في هذا الشهر والنصف شعرت بسعادة غير مسبوقة في مسيرتي كلاعب. الأمر يتعلق بالاستمرارية، عندما تلعب 6 أو 7 مباريات متتالية يكون ذلك مختلفًا تمامًا، تشعر بالتناغم مع زملائك وبثقة المدرب والاتصال مع البرنابيو".

الجمهور أوضح رغبته جيدًا وهتفوا ببقائك.

"أعتقد أن ملعب سانتياجو برنابيو امتلك رغبة رؤية داني سيبايوس".

ولكن لماذا كان وصولك للعب باستمرار صعبًا للغاية؟

"عندما وصلت ريال مدريد كانت أفضل فترة في تاريخ النادي بوجود لاعبين مثل مودريتش وكروس وكاسيميرو في مستوى مذهل. الآن بعد أن حجزت مكانًا يطالبني الناس في الشارع بألا أرحل. نحن شبان كثر الآن ونمتلك الرغبة في الفوز، وأنا الآن لاعب أكثر تكاملًا ويدير الملعب أفضل".

في ماذا تحسّنت؟

"صرت أكثر نضجًا، أمتلك تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الذي أعطاني هذه الاستمرارية الضرورية للعب في ريال مدريد، ليس من السهل ارتداء هذا القميص".

ماذا تقول لمشجعي ريال مدريد؟ هل ستواصل أم لا؟

"ندرك أنها مسألة تتعلق بالإدارة الرياضية، لست أنا من يتخذ القرارات، بل النادي والجهاز الفني والرئيس. أؤكد أن التفكير في التجديد الآن أو مستقبلي ليس في مخططاتي".

لنكن مباشرين أكثر، هل تريد البقاء في ريال مدريد؟

"النادي وزملائي يعرفون جيدًا شغفي بالبقاء في ريال مدريد، لكني أريد التجديد فقط إذا كنت أستحق، وهو تجديد يجب أن يجعلني سعيدًا وأن أشارك، وليس مثل السنوات الماضية. لو لم يكن الوضع كذلك، فشكرًا جزيلًا وسأواصل طريقي".

بماذا تشعر عندما لا ترى اسمك في التشكيل الأساسي؟

"الأمر معقّد. تفكر فيما يجب عليك فعله لتشارك. لكني أسمع منذ 3 أو 4 سنوات أن مودريتش وكروس منتهيان، لكنهما يتحسنان كل عام. يجب أن تمتلك الصبر وتنتظر لحظتك، عندما أتتني فرصة اللعب، قدّمت أقصى ما لديّ".

هل يكون وجهك عابثًا عندما لا تلعب؟

"يجب أن يكون الغضب داخليًا. يجب أن أُظهر الاحترام لكي أستطيع المشاركة. نحن 25 لاعبًا في ريال مدريد، تقريبًا الأفضل مراكزهم بالعالم، يجب أن نكون جميعنا تحت تصرف المدرب".

فينيسيوس طلب التجديد لك في تغريدة، هل شكرته على ذلك؟

"علاقتي مميزة بـ فينيسيوس منذ قدومي. إنه شاب ويجب الاعتناء به، لأنه مر بكثير من الأمور في وقتٍ قصير. أشكره كثيرا".

كيف هو فينيسيوس الذي لا نراه؟

"خارج ريال مدريد ربما يرونه شخص مخطئ وأن الضوضاء تؤثر عليه. لكن داخليًا هو محبوب للغاية من كل زملائه، ويحظى بثقة كاملة من الجهاز الفني. إنه لاعب ذكي للغاية. ليس فينيسيوس الذي ظهر في آخر عدة أسابيع، لم يكن سهلًا الاستهجان الذي يحظى به في كل الملاعب. اللاعب يريد أن يكون حرًا وأن يركز على اللعب وأن ينسى البقية".

هل تخبرونه بذلك؟

"إنه لاعب حماسي وتنافسي، نحاول التحدث معه في الملعب أحيانًا، وفي النهاية يستمع لنا. أعتقد أن الأمر لم يكن سهلًا عليه. منذ 3 أو 4 سنوات كان وضعه مختلفا تماما، كان يمر بوقتٍ صعب لكنه استطاع قلب الوضع تمامًا وهذا ليس سهلًا في ريال مدريد".

في النهاية، كيف يفكر لاعب في ريال مدريد بقضية نيجريرا؟

"يجب ألا نتدخل في هذا الشأن، إنها مشكلة تخص برشلونة، آمل أن يُحل الأمر قريبًا لصالح كرة القدم الإسبانية".