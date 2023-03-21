صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب مجموعات الدرجة الثانية بعد الجولة 23

اشتعل صراع صدارة المجموعات الثلاث من منافسات دوري الدرجة الثانية.

وحافظ نادي زد على صدارة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 46 نقطة مستغلا تعثر السكة الحديد صاحب الـ45 نقطة.

فيما خطف طنطا صدارة ترتيب مجموعة بحري برصيد 43 نقطة متفوقا بـ3 نقاط على جمهورية شبين.

واشتد الصراع بين لافيينا والجونة في صدارة ترتيب مجموعة الصعيد ولكل منهما 50 نقطة.

وشهدت منافسات الجولة 23 من منافسات دوري الدرجة الثانية نتائج مثيرة بعد مباريات قوية قبل 7 جولات من النهاية.

وستتوقف منافسات دوري الدرجة الثانية طوال شهر رمضان، إذ سيتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى الدوري الممتاز.

فيما ستلعب الفرق أصحاب الترتيب من الثاني إلى الخامس في كل مجموعة في دوري المحترفين بالموسم المقبل.

الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس من كل مجموعة سيخوضون دورة فاصلة فيما بينهم الأول والثاني بينهم سيتواجد بدوري المحترفين، والثالث يهبط إلى الدوري الممتاز "ب".

الفرق من المركز السابع إلى المركز الـ15 ستتواجد بالدوري الممتاز "ب" (القسم الثالث) -المركز الأخير سيهبط إلى الدرجة الثالثة (القسم الرابع).

وجاء ترتيب مجموعات دوري الدرجة الثانية بعد مرور 23 جولة كالتالي: