الشعباني: درسنا سموحة جيدا.. وسأمنح الفرصة لمن يستحق فقط

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 19:51

كتب : FilGoal

معين الشعباني

شدد معين الشعباني مدرب سيراميكا على أن فريقه حقق فوزا مستحقا على حساب سموحة.

وفاز سيراميكا على سموحة 5-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال الشعباني عقب المباراة: "حققنا فوزا مستحقا على فريق سموحة الجيد الذي يقوده جهاز فني مميز. مباراة كانت صعبة خاصة أن أرضية الملعب لم تساعدنا على نقل الكرة بشكل سريع".

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وأضاف "كأس الرابطة تمنحنا نسق جيد قبل عودة الدوري. أشكر اللاعبين خاصة مع تركيزهم في تنفيذ ركلات الترجيح كذلك عامر عامر الذي تصدى لركلة الترجيح الأولى".

وشدد "سأمنح الفرصة لمن يستحق فقط. بالنسبة لي التدريبات مثل مباريات الدوري مثل الكأس. من يجتهد ويلتزم سيحصل على الفرصة بكل تأكيد".

وسجل صلاح محسن ومحمد عادل ورجب نبيل ومحمد شكري ومحمد توني ركلات ترجيح سيراميكا.

فيما سجل بنجامين بواتينج وحسين فيصل وبركات حجاج لسموحة وأضاع حسام حسن.

وأقيمت 4 مباريات في ثمن نهائي كأس الرابطة حتى الآن.

وحسمت فرق حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد وسيراميكا كليوباترا تأهلهم إلى ربع النهائي.

وتأهلت الفرق الأربعة إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

سموحة سيراميكا كليوباترا
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