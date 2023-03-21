الرابعة بركلات الترجيح.. سيراميكا يطيح بـ سموحة ويحجز مقعدا في ربع نهائي كأس الرابطة

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 19:22

كتب : FilGoal

مباراة سيراميكا وسموحة

حجز سيراميكا كليوباترا مقعدا في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وفاز سيراميكا على سموحة 5-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل محمد إبراهيم هدف سيراميكا، هدف التقدم لنادي سيراميكا كليوباترا مبكرا من ركلة جزاء في المباراة التي ضمن ثمن النهائي على ملعب المقاولون العرب.

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وسدد إبراهيم بنجاح في شباك الهاني سليمان في الدقيقة الخامسة بعد تدخل من مالك بعيو لاعب سموحة على محمود عبد الحفيظ لاعب سيراميكا كليوباترا.

فيما سموحة النتيجة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من الطرف الأيسر على رأس بركات حجاج الذي سدد كرة داخل الشباك في الدقيقة 15.

واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين طوال شوطي اللقاء حتى اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفريق الفائز.

وسجل صلاح محسن ومحمد عادل ورجب نبيل ومحمد شكري ومحمد توني.

فيما سجل بنجامين بواتينج وحسين فيصل وبركات حجاج لسموحة وأضاع حسام حسن.

وأقيمت 4 مباريات في ثمن نهائي كأس الرابطة حتى الآن.

وحسمت فرق حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد وسيراميكا كليوباترا تأهلهم إلى ربع النهائي.

وتأهلت الفرق الأربعة إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

كأس الرابطة المصري سموحة سيراميكا كليوباترا
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